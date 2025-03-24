Взрывы прогремели в Киеве

Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

«Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

«Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

«Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

«Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

«С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.