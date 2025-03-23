Пианиста Жилина госпитализировали с резкой болью в животе

Пианист Жилин перенес незначительную операцию после госпитализации

Tекст: Дарья Григоренко

Жилин был госпитализирован из-за острых болей, после чего ему потребовалось незначительное операционное вмешательство. Сейчас музыкант находится в палате на терапии под наблюдением врачей, передает РИА «Новости».

Источник подчеркнула, что вмешательство было небольшим, и Жилин уже идет на поправку. Ожидается, что через несколько дней он сможет вернуться домой. Представитель музыканта также заявила, что состояние Жилина не вызывает опасений, несмотря на иные сообщения в СМИ.

Сергей Жилин – известный российский музыкант, пианист, дирижер и композитор. Он руководит коллективом «Фонограф» и участвовал в таких популярных музыкальных шоу, как «Голос» и «Достояние республики».

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