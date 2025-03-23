Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.2 комментария
Пианиста Жилина госпитализировали с резкой болью в животе
Пианист Жилин перенес незначительную операцию после госпитализации
Народный артист России Сергей Жилин находится на терапии в палате после незначительного операционного вмешательства, проведенного в лечебном учреждении из-за острых болей, сообщила его представитель.
Жилин был госпитализирован из-за острых болей, после чего ему потребовалось незначительное операционное вмешательство. Сейчас музыкант находится в палате на терапии под наблюдением врачей, передает РИА «Новости».
Источник подчеркнула, что вмешательство было небольшим, и Жилин уже идет на поправку. Ожидается, что через несколько дней он сможет вернуться домой. Представитель музыканта также заявила, что состояние Жилина не вызывает опасений, несмотря на иные сообщения в СМИ.
Сергей Жилин – известный российский музыкант, пианист, дирижер и композитор. Он руководит коллективом «Фонограф» и участвовал в таких популярных музыкальных шоу, как «Голос» и «Достояние республики».
Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Роман Скворцов был доставлен в реанимацию больницы в Новосибирске после ухудшения состояния здоровья во время Матча звезд КХЛ.