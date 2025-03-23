Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.12 комментариев
Фельдшер погибла при атаке дрона на скорую в Запорожской области
Фельдшер из Запорожской области погибла при целенаправленной атаке дрона на автомобиль скорой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава России.
В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль скорой помощи в Запорожской области погибла фельдшер. Эта трагедия произошла в Пологовском округе Запорожской области во время выезда бригады скорой помощи к пациенту, передает ТАСС. Погибшая фельдшер была 1971 года рождения.
Пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что атака была целенаправленной. Это не первая атака на медицинские экипажи в регионе, и в министерстве уверены, что виновные будут привлечены к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали беспилотником скорую помощь в Горловке, а также сообщалось, что в Горловке Донецкой Народной Республики четверо сотрудников МЧС России получили ранения после атаки БПЛА, который сбросил взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну.