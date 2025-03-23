Захарова назвала кощунственным пост посла Канады после Пискаревского кладбища

Tекст: Вера Басилая

Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что находившаяся в Петербурге канадский посол Сара Трейси «заскочила» на Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу «Родина-мать». Возмущение Захаровой вызвал последующий комментарий Трейси в соцсетях, она назвала его кощунственным перфомансом.

«Наше лучшее подношение мертвым – это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова-Риббентропа», и Ялты – чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды», – написала посол.

Захарова указала, что посол Канады, написав такой комментарий, в трех строках выставила СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, осквернила решения Ялтинской конференции и обвинила Россию в искажении исторической правды.

Кроме того, по словам Захаровой, попытка Трейси связать трагедию блокады Ленинграда с советско-германским договором о ненападении, является верхом цинизма.

В своем комментарии Захарова подчеркнула, что Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, являлся отправной точкой событий, приведших ко Второй мировой войне.

«С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы – избирательный вывих памяти», – подчеркнула российский дипломат.

Ранее канадские журналисты и историки через суд пытаются добиться обнародования списка лиц, которым Канада предоставила убежище после войны за сотрудничество с нацистами.

Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.