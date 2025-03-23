Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов

КП: Перед смертью вдова Андрея Миронова потеряла зрение и слух

Tекст: Антон Антонов

Как пишет «Комсомольская правда», злокачественное заболевание системы крови у вдовы Андрея Миронова выявили в Германии несколько лет назад. Недавно ей присвоили паллиативный статус, последние дни жизни она провела в хосписе.

«Голубкина перед смертью похудела до 30 килограммов. Из-за нарушения работы мозга ослепла и оглохла. Все время находилась под присмотром сиделки. Тело знаменитости покрылось пролежнями. Из-за недуга пенсионерка лишилась всех волос», – пишет издание.

Ее подруга, продюсер Наталья Иванова, которая долго общалась с Голубкиной, пояснила, что в хоспис народную артистку перевели во второй половине января по решению дочери, пишет «Московский комсомолец».

Иванова сообщила, что Голубкина «болела перманентно», ежегодно посещала Германию для лечения. В последние годы Голубкина жила «в пансионате «Сосны» на Николиной горе».

«И вот в последний раз я видела ее осенью прошлого года – в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И, тем не менее, она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», – рассказала Иванова.

Позднее Ивановой не удавалось дозвониться до Голубкиной или ее сиделок. «А потом через других людей я узнала, что Маша, дочь, ее изолировала от всех нас по своим каким-то соображениям», – сказала она.

Напомним, Лариса Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», скончалась в субботу на 82-м году жизни. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей как в театре, так и в кино, и была удостоена звания народной артистки РСФСР в 1991 году. Состояла в браке с актером театра и кино Андреем Мироновым.