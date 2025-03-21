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«Единая Россия» обозначила приоритеты проекта «Историческая память»
В рамках проекта «Историческая память» партия «Единая Россия» намерена реализовать более 60 мероприятий, в том числе свыше 20 крупных проектов реставрации культурных объектов на территории страны.
Глава общественного совета проекта «Единой России» и РИО Сергей Нарышкин подчеркнул важность скорейшего восстановления объектов культурного наследия, пострадавших от киевского режима в приграничных областях и на новых российских территориях, сообщается в Telegram-канале партии.
«Принципиальное значение имеет вопрос о скорейшем восстановлении объектов культурного наследия», – заявил Нарышкин. По его словам, следует также уделить внимание музеефикации разрушений как свидетельствам преступной сущности киевского режима.
Патриотическое воспитание молодежи и забота о ветеранах остаются в числе приоритетных задач проекта «Историческая память». Партия поддержит школьные и вузовские музеи, в которых проходят конкурсы, такие как «Знать, чтобы помнить» и «Солдаты Великого Отечества». Также продолжатся акции «Звонок ветерану», «Подарок ветерану» и «Парад у дома ветерана».
Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил возможность масштабирования лучших региональных практик проекта «Историческая память» по всей стране. На стратегической сессии, прошедшей в центральном исполкоме партии, обсуждались увековечивание памяти о героях, сохранение объектов культурного наследия и работа с молодежью. «Это принципиально важно, особенно в год 80-летия Победы», – сказал Якушев.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе особое внимание будет уделено памяти о боевых действиях. «Мы приведем в порядок воинские мемориалы, обелиски и памятники по всей территории Курской области», – отметил он.
Также он сообщил о дополнительных выплатах для ветеранов и запланированных мероприятиях, таких как «Диктант Победы», который пройдет более масштабно в этом году.