Путин поздравил лидеров стран СНГ с праздником Навруз

Путин направил поздравления с Наврузом лидерам шести стран СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в связи с праздником Навруз, сообщила пресс-служба Кремля. В своем поздравлении российский лидер выразил уверенность в том, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и дальше успешно развиваться, принося пользу дружественным народам этих стран.

Кроме того, Путин передал наилучшие пожелания всем гражданам государств, участвующих в праздновании Навруза.

Навруз, что в переводе с фарси означает «новый день», является древним праздником, который отмечают народы Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Его история восходит к I тысячелетию до нашей эры, когда на территории древнего Ирана существовала религия зороастризма. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил народ Ирана с праздниками Рамадан и Навруз.

Между тем в Таджикистане арестовали 15 человек, подозреваемых в планировании терактов на праздник Навруз.