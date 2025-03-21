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    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

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    21 марта 2025, 09:33 • Новости дня

    СК сообщил о 167 погибших от действий боевиков в Курской области с 2022 года

    СК: В Курской области с 2022 года украинские боевики убили 167 человек и ранили 500

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С 2022 года от действий украинских боевиков в Курской области погибли 167 человек, а 500 получили ранения, сообщил Следственный комитет России.

    Пресс-служба Следственного комитета РФ заявила, что с 2022 года в Курской области в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей. Кроме того, 500 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС.

    Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске, на котором обсуждались детали расследования. По данным комитета, было разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

    СК возбудил 736 уголовных дел по фактам преступлений, совершаемых украинскими военными в регионе.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    18 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    СК рассказал об убийстве украинскими боевиками беременной в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет России раскрыл обстоятельства убийства украинскими военными беременной женщины и пожилой женщины в Курской области.

    Убийство беременной произошло в августе 2024 года, в начале вторжения в регион, боевики намеренно обстреляли два гражданских автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В машинах ехали члены семьи, пытавшиеся выехать из Куриловки Суджанского района. В результате обстрела погибла беременная женщина.

    Проводится опознание потерпевшей, назначены судебные экспертизы.

    В феврале 2025 года украинские военные в подвале одного из домов села Погребки того же района заметили пожилую семейную пару. Они бросили в подвал дома гранату, но мужчина и женщина выжили. Тогда боевики расстреляли женщину на глазах супруга.

    Также ВСУ обстреляли гражданское авто, на котором люди пытались выехать из Казачьей Локни, один человек получил ранение.

    Ранее пенсионерка из Казачьей Локни рассказывала об убийствах, которые совершали украинские военные в отношении односельчан.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    20 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

    Минобороны: Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

    Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив более 250 украинских солдат и значительное количество техники, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. В результате этих действий были отражены две контратаки украинских сил.

    Кроме того, удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огонь артиллерии уничтожили живую силу и технику противника в нескольких населенных пунктах, включая Гоголевку, Горналь, Гуево и Олешню, а также в Сумской области.

    Потери ВСУ за сутки составили более 250 военнослужащих, а также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 68 880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты и 289 бронетранспортеров.

    Также противник лишился 2206 боевых бронированных машин, 2489 автомобилей, 568 артиллерийских орудий и 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

    Потери также включают 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 56 единиц инженерной и другой техники, в том числе 23 инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла более 230 военнослужащих.

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    21 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом

    Келлог: Зеленский проигнорировал советы не читать нотации Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    Представители команды президента США Дональда Трампа предупреждали Владимира Зеленского накануне его визита в Белый дом, что новый американский лидер сильно отличается от Джо Байдена, передает ТАСС. Однако Зеленский ослушался их советов, сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

    Келлог рассказал, что встреча с Зеленским прошла в отеле The Hay-Adams перед визитом в Белый дом. Команда Трампа советовала Зеленскому выразить благодарность американскому народу за выделенные 176 млн долларов помощи. Однако Зеленский, по словам Келлога, начал читать нотации Трампу, что вызвало недовольство американской стороны.

    В ходе встречи между Зеленским и Трампом возникла перепалка, в которой Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. Итогом встречи стала отмена пресс-конференции и неподписание соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского за неуважение и неготовность к мирному урегулированию конфликта в Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на запрос Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot.

    Администрация Белого дома решила продолжать передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент Трамп провел часовой телефонный разговор с Зеленским, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

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    19 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Священник, прошедший трубу под Суджей: На фронте нашу победу замедляет мат

    Tекст: Александра Юдина

    Священник отец Алексей вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    В Telegram-канале «На войне» опубликована видеозапись, на которой отец Алексей рассказывает, как во время операции «Поток» под Суджей  прошел вместе с штурмовиками по трубе.

    Священник описал свои переживания, отметив: «Когда были в трубе, я такую похожую благодать испытывал в Троице-Сергиевой лавре… Господь там присутствовал…».

    Также он отметил, что победу бойцов замедляет мат, однако добавил, что «русский человек сам должен дойти» до состояния, чтобы его не использовать.

    Участие священника в этой миссии стало важной поддержкой для бойцов, которые оценили его присутствие и вдохновляющие слова.

    Священник также выразил гордость за возможность быть рядом с военными и поддерживать их в трудные моменты. Он отметил важность духовной поддержки, особенно в сложных ситуациях, когда бойцам приходится проявлять мужество и выдержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    21 марта 2025, 05:33 • Новости дня
    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные

    Взрыв на горящей нефтебазе в Кубани увеличил площадь пожара до 10 тыс кв м

    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кубани пострадали двое пожарных, которые получили легкие ожоги и отравление продуктами горения, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

    На нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел взрыв из-за падения обломков беспилотников, пишет ТАСС.

    При тушении пожара, охватившего территорию в 10 тыс. кв. м, пострадали двое пожарных. Взрыв произошел в ходе разгерметизации резервуара, выбросив нефтепродукты, которые повредили три единицы техники.

    Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет. Огонь распространился на второй резервуар, что увеличило площадь пожара. В ликвидации возгорания участвуют 456 человек и 181 единица техники.

    Накануне атака беспилотников киевского режима привела к возгоранию на нефтебазе, когда обломки повредили трубопровод. Сработала автоматическая система пожаротушения, однако утечка из резервуара вызвала пожар. Из-за этого с объекта эвакуировали 30 дежурных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь возгорания на нефтяной базе в Краснодарском крае после падения обломков украинского дрона превысила 4 тыс. квадратных метров сообщили в региональном оперштабе.

    Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку сил, в борьбе с огнем задействовано 406 человек и 157 единиц техники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    21 марта 2025, 06:59 • Новости дня
    Стало известно о применении резервного плана в операции «Поток» в Судже

    Командир «Ветеранов» сообщил об успешной реализации плана Б в операции «Поток»

    Стало известно о применении резервного плана в операции «Поток» в Судже
    @ Добровольческий корпус/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операция «Поток» в Судже, предусматривавшая использование газопровода для захода в тыл украинским силам, была резервным планом, который успешно реализовали бойцы из различных подразделений, преодолев 15 км внутри трубопровода.

    Операция «Поток», как сообщает ТАСС, была проведена по резервному плану, разработанному с учетом предыдущих ошибок. Командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» с позывным Морпех рассказал, что эта стратегия предусматривала заход в тыл ВСУ через газопровод. Это позволило российским силам внезапно выйти на поверхность в глубине обороны противника у Суджи.

    Основной целью операции было выравнивание линии обороны по железной дороге промышленной зоны близ города. За счет использования резервного плана удалось ввести дополнительные резервы и согласовать движение с группировкой министерства обороны, что обеспечило успех операции.

    В операции участвовали бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V». Эти силы преодолели около 15 км внутри трубопровода, что позволило успешно достичь запланированных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с бойцами спецназа «Ахмат», которые участвовали в операции «Поток» и проникли в тыл украинских войск через газовую трубу. Газета ВЗГЛЯД опубликовала видео из газовой трубы, снятое во время проведения операции «Поток» в Курской области. Бойцам спецназа после завершения операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение.

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    20 марта 2025, 12:00 • Новости дня
    Жительница Суджи сообщила о раздаче ВСУ фейковых газет с пропагандой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированная жительница Суджи Курской области рассказала, что во время оккупации ВСУ раздавали местным жителям газеты с лживыми новостями, которые содержали пропагандистские тексты.

    Курская жительница Олеся Рыльская, эвакуированная из Суджи, поделилась с РИА «Новости» своим опытом жизни во время оккупации. По ее словам, Вооруженные силы Украины раздавали жителям газеты, содержащие фейковые новости и пропагандистские материалы. Она отметила, что поняла это сразу, едва начав читать текст.

    На предоставленном фото запечатлено издание под названием «Свободная Курщина». В статьях газеты упоминаются вымышленные исторические факты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтеры успешно эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи. Сообщалось, что ВСУ использовали жилые дома в Судже для прикрытия артиллерии. Ранее житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ.

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    19 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении потеряли свыше 230 человек за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла более 230 военнослужащих, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Соединения ВСУ поражены в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удары авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ не только в Курской, но и в Сумской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 68 630 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают на Красноармейское направление в ДНР резервы с Курского направления.

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    20 марта 2025, 07:42 • Новости дня
    ВСУ угрожали расстрелом священнику в Курской области

    ВСУ угрожали отцу Евгению расстрелом, священник укрывал жителей в храме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В августе прошлого года в Курской области православный священник отец Евгений подвергся угрозам расстрела со стороны ВСУ, но продолжает свою миссию, помогая эвакуировать жителей приграничных районов и укрывая их в храме.

    В августе прошлого года в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили православного священника отца Евгения и угрожали ему расстрелом, передает ТАСС. Отец Евгений вспоминает, что тогда его грубо остановили и направили на него оружие, но позже отпустили, предупредив: «Ничего, увидим – расстреляем». Несмотря на угрозу, священник остался жив и продолжает свою деятельность.

    В настоящее время отец Евгений служит в подразделении «Ахмат» и активно помогает эвакуировать жителей Курской области, проживающих в приграничных районах. Священник также укрывал мирных жителей в храме во время вторжения ВСУ. Отец Евгений высоко оценил смелость жителей региона, которые, несмотря на опасности, продолжают искать своих близких.

    Однако он настоятельно призвал жителей не рисковать своей жизнью и безопасностью. «Этого нельзя делать, нельзя рисковать собой, нельзя рисковать жизнью мирных людей», – подчеркнул отец Евгений, напомнив о важности соблюдения правил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска повредили в Рыльске 17 объектов культурного наследия, среди которых храмы и памятники. Украинские солдаты использовали алтари храмов для установки пулеметов, что является грубым нарушением международных норм. Также сообщалось, что ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области.

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    18 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 270 человек на Курском направлении за сутки
    ВСУ потеряли более 270 человек на Курском направлении за сутки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли удар по формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах на Курском направлении, в результате чего противник потерял более 270 военнослужащих и значительное количество техники.

    Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, подразделения группировки войск «Север» нанесли серьезное поражение формированиям ВСУ. В ходе наступательных действий были атакованы механизированная и десантно-штурмовые бригады, а также бригады морской пехоты и территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Курской области.

    Удары оперативно-тактической авиации и артиллерийский огонь нанесли урон живой силе и технике противника в населенных пунктах Басовка, Беловоды, Веселовка и других районах Сумской области. За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские орудия, минометы и другие виды военной техники. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    В общей сложности за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 68 тыс. военнослужащих и большое количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и зенитные ракетные комплексы.

    Ранее в Курской области специалисты МЧС успешно нейтрализовали свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, включая авиабомбы и беспилотники.

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    20 марта 2025, 10:26 • Новости дня
    Власти сообщили о дополнительных мерах безопасности на Курской АЭС

    Власти усилили меры безопасности на Курской АЭС и в Курчатове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курчатов и Курская АЭС стали объектами усиленной безопасности в связи с непростой обстановкой в регионе, что подтвердил глава города Игорь Корпунков.

    По его словам, в связи с усложнением обстановки в регионе на Курской атомной электростанции и в городе Курчатове приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, сообщает ТАСС. Корпунков отметил, что ситуация в регионе оказала влияние на работу станции и города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Министерстве иностранных дел заявляли о попытках украинских военных атаковать Курскую и Смоленскую атомные электростанции, а в Министерстве обороны сообщали о перехвате шести дронов Вооруженных сил Украины у Курской АЭС. Курская атомная электростанция продолжила работу в штатном режиме после обстрела города Льгова.

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    18 марта 2025, 13:45 • Новости дня
    МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области

    Сотрудники и волонтеры помогли воссоединить с родственниками 1700 эвакуированных из Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    С августа более 1700 человек, эвакуированных из оккупированных районов Курской области, получили помощь от сотрудников МЧС и волонтеров в воссоединении с родственниками в безопасных местах, сообщило МЧС России.

    В Курской области более 1700 человек, эвакуированных из оккупированных ВСУ районов, смогли вновь встретиться со своими родственниками, передает ТАСС.

    Воссоединение стало возможным благодаря усилиям сотрудников МЧС, волонтеров и сотрудников пунктов временного размещения.

    Ранее в Курской области планируют разрешить въезд в некоторые населенные пункты, которые ранее были недоступны из-за ограничений оперативного штаба.

    В Суджанском районе Курской области была проведена эвакуация 395 человек, которым предоставили временное размещение и психологическую поддержку.

    Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

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    18 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    В России заочно осудили грузинского наемника за теракт в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд заочно осудил гражданина Грузии Алекси Бибичадзе за совершение террористического акта в Курской области и наемничество, сообщил Следственный комитет России.

    В августе 2024 года Бибичадзе в составе украинских подразделений проник в Курскую область, после чего он начал совершать преступления против мирного населения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Грузина признали виновным в совершении теракта и наемничестве, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Также его заочно осудили на 25 лет, первые шесть из них ему предстоит отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

    Ранее другого грузинского гражданина Георгия Кесарели заочно признали виновным в России виновным в совершении теракта в Курской области и наемничестве. По данным СКР, он обучает и вербует боевиков.

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    18 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    МЧС обезвредило свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области

    Сотрудники МЧС обезвредили свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области специалисты МЧС успешно нейтрализовали свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, включая авиабомбы и беспилотники.

    Как сообщает ТАСС, сотрудники МЧС обезвредили в Курской области более 2 тыс. взрывоопасных предметов. Недавно в одном из районов региона отряд разминирования уничтожил боевую часть беспилотного летательного аппарата.

    Саперы МЧС также успешно обезвредили авиабомбы, ракеты различного производства и другие взрывоопасные предметы на территории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области, МЧС эвакуировало из Суджанского района этой области 395 человек. Также сообщалось, что неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на территории завода в Железногорске.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Какая судьба может ждать Илона Маска

      Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Страх убивает европейский разум

      Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Россия и США создают газовый картель

      Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

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    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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