СК: В Курской области с 2022 года украинские боевики убили 167 человек и ранили 500

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-служба Следственного комитета РФ заявила, что с 2022 года в Курской области в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей. Кроме того, 500 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС.

Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске, на котором обсуждались детали расследования. По данным комитета, было разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

СК возбудил 736 уголовных дел по фактам преступлений, совершаемых украинскими военными в регионе.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.