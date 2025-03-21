Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.0 комментариев
СК сообщил о 167 погибших от действий боевиков в Курской области с 2022 года
СК: В Курской области с 2022 года украинские боевики убили 167 человек и ранили 500
С 2022 года от действий украинских боевиков в Курской области погибли 167 человек, а 500 получили ранения, сообщил Следственный комитет России.
Пресс-служба Следственного комитета РФ заявила, что с 2022 года в Курской области в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей. Кроме того, 500 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС.
Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Курске, на котором обсуждались детали расследования. По данным комитета, было разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры.
СК возбудил 736 уголовных дел по фактам преступлений, совершаемых украинскими военными в регионе.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.