Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
Польша призвала граждан запастись ресурсами для трехдневного выживания
Польша призвала граждан запастись ресурсами для трехдневного автономного выживания
Министерство внутренних дел Польши обратилось к гражданам с призывом заранее подготовиться к возможной кризисной ситуации, сделав запасы для автономного существования на три дня.
Замминистра внутренних дел Польши Веслав Лесникевич озвучил рекомендации по созданию трехдневного запаса необходимых ресурсов для автономного выживания, передает РИА «Новости». «Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум на три дня выживания без помощи государственных структур», – приводит его слова агентство РАР.
Лесникевич пояснил, что в случае кризиса необходимо иметь запас воды, необходимые лекарства, гигиенические и санитарные средства, а также продукты питания и средства освещения, которые работают без подключения к электросети. Он также добавил, что важно иметь заряженные аккумуляторы и транзисторное радио. «Мы забыли, что это иногда может быть единственным средством приема сообщений», – отметил замминистра.
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