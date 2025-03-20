Польша призвала граждан запастись ресурсами для трехдневного выживания

Польша призвала граждан запастись ресурсами для трехдневного автономного выживания

Tекст: Валерия Городецкая

Замминистра внутренних дел Польши Веслав Лесникевич озвучил рекомендации по созданию трехдневного запаса необходимых ресурсов для автономного выживания, передает РИА «Новости». «Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум на три дня выживания без помощи государственных структур», – приводит его слова агентство РАР.

Лесникевич пояснил, что в случае кризиса необходимо иметь запас воды, необходимые лекарства, гигиенические и санитарные средства, а также продукты питания и средства освещения, которые работают без подключения к электросети. Он также добавил, что важно иметь заряженные аккумуляторы и транзисторное радио. «Мы забыли, что это иногда может быть единственным средством приема сообщений», – отметил замминистра.

Заместитель главы МВД подчеркнул значимость гражданской обороны, заявив, что это не просто ожидание помощи от государства, а личная ответственность каждого. «Каждый из нас в духе ответственности за себя создает свою собственную устойчивость к угрозам», – заключил он

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