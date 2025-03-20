Политические партии начали конкуренцию за ветеранов СВО

Эксперты назвали ЕДГ 2025 года модельным для следующих выборов в Госдуму

Tекст: Олег Исайченко

«Выборы в России – это норма, позволяющая поддерживать политический баланс. В обществе есть высокая потребность участия в электоральных процедурах. Граждане России осознают, что могут повлиять на решения власти, а также могут увидеть и услышать их отчеты», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«Нынешний ЕДГ можно считать «модельным». В его рамках пройдет более шести тыс. кампаний, в том числе выборы глав регионов и органов законодательной власти. Партии опробуют подходы и решения, которые позволят им наилучшим образом выступить на выборах в Госдуму», – пояснил Алиев.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинг* партий перед стартом избирательных кампаний. В нем лидирует «Единая Россия» с результатом в 35,9%. На втором месте – укрепившая позиции ЛДПР (10,7%). Замыкает тройку КПРФ (9,9%), а за ними следуют «Новые люди» (6%).

При этом «Справедливая Россия» растеряла значительную часть электората, отмечает Михаил Мамонов, глава департамента политических исследований ВЦИОМ. «Если четыре года назад фракцию собирались поддержать 7% населения, то сейчас этот показатель практически в два раза меньше – 3,9%. Свою нишу держат «Яблоко» и «Партия пенсионеров», набравших около 3-4%», – добавил он.

«Важно отметить, что лишь 10% россиян затрудняются ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали. Данный факт подтверждает, что российская партийная система в значительной степени представляет интересы всех общественных групп», – подчеркнул Мамонов.

Особое внимание в ЕДГ-2025 будет уделяться кандидатам, связанным с СВО, полагает Антон Садкин, директор региональных проектов АНО «Центр ПРИСП». «У избирателей есть запрос на защиту, заботу и помощь. В этом контексте участники спецоперации сыграют важную роль и повлияют на общую картину кампаний», – отметил политолог.

Но одной лишь возможности избрания для ветеранов недостаточно. «Их необходимо подготовить к участию в кампаниях. И как неоднократно отмечал президент, они – новая элита. Это патриоты, умеющие работать в команде и принимать оперативные решения в сложных обстоятельствах», – уточнил Садкин.

В то же время партии начнут конкурировать за кандидатов-участников СВО, ожидает Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. Это подтверждается и статистикой: на сегодня 90 участников СВО заявили о себе как о кандидатах, добавил Сергей Перминов, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. «Мы сохранили гандикап, в рамках которого ветераны получают персональное сопровождение, а также дополнительные 25% к результату, набранному в электронном предварительном голосовании», – детализировал сенатор.

По его оценке, ЕГД в нынешнем году станет подготовкой к большому федеральному циклу по выборам в Госдуму. «Всего пройдет 72 кампании, которые затронут 46 регионов нашей страны. В целом будут избираться около 59 тыс. мандатов, а свой голос предстоит отдать около 50 млн граждан», – рассказал он.

На этом фоне партия «Новые люди», если говорить языком писателя Хорхе Луиса Борхеса, продолжает «поиск сокровищ», новых знаний и идей», считает политолог Евгений Минченко. «Это не просто участники политической арены, а граждане со свежими подходами и отношением к жизни – яркие лидеры», – указал он.

«Это сочетание молодых патриотичных, демократичных и технократичных людей. У них высокое соотношение численности фракции с количеством принимаемых законов. Если все будет развиваться в нынешнем темпе, партия значительно улучшит свой результат на выборах в Госдуму», – заключил Минченко.



*Опрос ВЦИОМ проводилися среди граждан России от 18 лет и старше методом телефонного опроса. Выборка: 1600 респондентов.