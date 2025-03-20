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В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, заявил глава района Максим Леонов.
Леонов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Энгельсском районе после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
Глава района также отметил, что в настоящее время продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях района. Специалисты проводят мероприятия по восстановлению инфраструктуры и обеспечению безопасности жителей.
В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников. Из-за атаки БПЛА в городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна, а занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.
В аэропортах Самары и Саратова вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.