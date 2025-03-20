В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Леонов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Энгельсском районе после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

Глава района также отметил, что в настоящее время продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях района. Специалисты проводят мероприятия по восстановлению инфраструктуры и обеспечению безопасности жителей.

В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников. Из-за атаки БПЛА в городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна, а занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

В аэропортах Самары и Саратова вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.