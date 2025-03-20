Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова.

Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Курумоч (Самара) и Гагарин (Саратов). Ограничения начали действовать ранним утром, и пока неизвестно, как долго они будут в силе.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые шаги для поддержания безопасности полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.