Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове
В аэропортах Самары и Саратова установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Александр Кореняко.
В своем Telegram-канале он указал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова.
Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Курумоч (Самара) и Гагарин (Саратов). Ограничения начали действовать ранним утром, и пока неизвестно, как долго они будут в силе.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые шаги для поддержания безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.