Полиция в Татарстане задержала пособников украинских мошенников

Полиция задержала пособников украинских телефонных мошенников в Татарстане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», полиция в Татарстане задержала пособников, связанных с мошенниками из Украины. Волк пояснила, что задержанные занимались обслуживанием оборудования для подмены телефонных номеров, что являлось частью международной преступной группы. Волк отметила, что за такие действия предусматривается длительное тюремное заключение.

По словам Волк, сеть узлов связи позволяла украинским преступникам звонить россиянам и выманивать у них коды доступа в приложение госуслуг. Впоследствии от имени граждан оформлялись микрокредиты, а злоумышленники требовали перевести деньги на «безопасные счета».

Оперативная разработка по делу велась несколько месяцев. В январе текущего года были установлены места проживания двух приезжих, причастных к преступной деятельности. Они арендовали квартиры и устанавливали оборудование для подмены номеров, используя инструкции от анонимного куратора.

Также стало известно, что двое жителей Чебоксар организовали криминальный бизнес, набирая исполнителей через мессенджеры, приобретая и доставляя оборудование. По выявленным адресам прошли обыски, изъято 12 сим-банков и более 2,7 тыс. сим-карт.

Следователи ведут расследования по статье 159 УК РФ (Мошенничество) и устанавливают всех причастных к криминальной сети участников, а также потерпевших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России начала заниматься случаями мошенничества, связанными с перерасчетом пенсий и пособий. В Татарстане задержали организаторов крупной финансовой пирамиды, обманувшей более 1 тыс. человек. Суд в Казани осудил «продавца» должностей в правительстве.