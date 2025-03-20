Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
США отказались признавать легитимность Мадуро
Руководитель пресс-службы Госдепа Брюс подтвердила отказ США признавать легитимность Мадуро
Соединенные Штаты по-прежнему не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.
На соответствующий вопрос Брюс заявила: «У меня есть ответ на это. И ответ – нет». Она подчеркнула, что США считают Мадуро диктатором и не признают его «режим». По словам Брюс, американская внешнеполитическая служба придерживается позиции, согласно которой Мадуро не является законным президентом. «Это не тот режим, который мы признаем», – приводит ее слова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению американских СМИ, внешнеполитической целью новой администрации США станет очередная попытка свержения Мадуро. В 2022 году креатура США Хуан Гуайдо потерял возможность захватить власть после того, как оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации его правительства. В 2024 году США признали победителем выборов президента Венесуэлы другого оппозиционера – Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.