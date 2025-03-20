Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Орбан заявил о намерении блокировать прием Украины в ЕС из-за высоких затрат для Венгрии

Tекст: Антон Антонов

«Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

Орбан сказал, что Венгрия не поддержит прием Украины в ЕС, так как это обойдется каждой венгерской семье в более чем 1,2 тыс. евро в год. Он подчеркнул, что до завершения общевенгерского опроса о поддержке Киева, переговоры об этом недопустимы.

Он указал, что все страны ЕС должны согласиться с расширением. «А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения», – сказал Орбан.

Венгрия также высказалась против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, предложив вместо этого создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета, в том числе и Венгрия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение.

Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы. Страны Северной Европы и Балтии призвали Евросоюз разработать конкретные предложения для ускоренного вступления Украины.