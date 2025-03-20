Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз
Орбан заявил о намерении блокировать прием Украины в ЕС из-за высоких затрат для Венгрии
Венгрия на саммите Евросоюза выступит против приема Украины в ЕС из-за финансовой нагрузки на венгерское общество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год», – приводит слова Орбана РИА «Новости».
Орбан сказал, что Венгрия не поддержит прием Украины в ЕС, так как это обойдется каждой венгерской семье в более чем 1,2 тыс. евро в год. Он подчеркнул, что до завершения общевенгерского опроса о поддержке Киева, переговоры об этом недопустимы.
Он указал, что все страны ЕС должны согласиться с расширением. «А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения», – сказал Орбан.
Венгрия также высказалась против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, предложив вместо этого создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета, в том числе и Венгрия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение.
Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы. Страны Северной Европы и Балтии призвали Евросоюз разработать конкретные предложения для ускоренного вступления Украины.