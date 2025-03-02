Глава парламента Крыма Константинов: Для Зеленского наступил «час расплаты» за все преступления

Tекст: Дарья Григоренко

Константинов прокомментировал провал переговоров Зеленского в США. Он подчеркнул, что это стало началом расплаты для Зеленского за все его преступления против Украины. Он отметил, что нынешняя ситуация, когда США начали дистанцироваться от украинского лидера, является лишь началом, передает РИА «Новости».

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принес украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», – заявил Константинов.

По его словам, Зеленский будет полностью отвечать за национальную трагедию, к которой привел Украину и ее народ. Подчеркнув, что американцы начали отдаляться от Зеленского, Константинов добавил, что это сигнализирует о начале кризиса для украинского президента.

Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск обвинил Зеленского в бесчеловечности из-за отказа президента Украины заключить мирное соглашение.

В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию. Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США возмущены высказываниями Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.