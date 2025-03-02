В Грозном временно ограничили работу аэропорта

Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»

Военный эксперт Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»

Tекст: Андрей Резчиков

Эксперт считает неслучайным, что налет совпал со скандальным визитом Владимира Зеленского в Вашингтон: «Через «Турецкий поток» газ поступает в страны, которые симпатизируют президенту США Дональду Трампу. Но трудно понять, откуда такое поганое отношение украинцев к туркам, которые поддерживают их поставками военной техники и строительством кораблей?» – задается вопросом военный эксперт Василий Дандыкин.

Однако европейский бомонд в лице главы евродипломатии Каи Каллас, Парижа, Брюсселя, Варшавы, Берлина, Праги и Лондона уже поддержал Зеленского после перепалки с Трампом. «Подобные атаки говорят об ориентировке Зеленского на те страны, которые ненавидят Россию. Теперь украинцы будут пускаться во все тяжкие. На наших глазах разворачивается определенная геополитическая игра», – полагает Дандыкин.

«Чем хуже положение ВСУ на фронтах, тем больше будет это озлобление, они сейчас вошли в клинч», – считает он.

«То, что российские подразделения ПВО сбили все три украинских беспилотника на безопасном расстоянии от компрессорной станции, говорит о том, что мы можем эффективно отражать подобные налеты. Объективно говоря, мы отражаем большинство подобных атак», – подчеркнул Дандыкин.

Эксперт отметил, что данный налет не был массовым, но нужно учитывать и другие атаки, которые тоже отражаются: «Сейчас массовые налеты беспилотников ВСУ происходят эпизодически. Россия наносит удары по местам сборки украинских дронов, ликвидирует базы по подготовке операторов беспилотников на фронте и в дальнем тылу. Все это сказывается на возможностях противника».

При этом Россия совершенствует свои средства противовоздушной обороны, «наблюдались случаи тарана дальних беспилотников». «Система ПВО усилена в знаковых субъектах, особенно в приграничной зоне, к которой относится и Краснодарский край», – пояснил собеседник.

Особенно эффективными средствами для отражения воздушных атак Дандыкин назвал мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор». «Зеленский делал комплимент американцам, говорил, что лучшие ПВО производят в Америке, но на мой взгляд, российские комплексы все-таки лучше. Все они прошли проверку боем. Это вечное соперничество средств противовоздушной обороны и сил нападения», – добавил спикер.

В ночь на пятницу российская система ПВО успешно отразила атаку трех украинских беспилотников самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», который предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Его мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа.

Как отметили в Минобороны, стратегическая цель атаки заключалась в остановке поставок газа в Европу.

Беспилотники были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта – компрессорная станция не пострадала, и подача газа по трубопроводу продолжается в штатном режиме.

На сегодня «Турецкий поток» – единственный маршрут доставки российского газа в Европу, исключая поставки морем сжиженного природного газа. С начала года Украина отказалась от транзита российского газа Европу. По подсчетам ТАСС, в январе – феврале Россия нарастила экспорт газа по «Турецкому потоку» более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 3,1 млрд куб. м.

Это не первая попытка Украины поразить инфраструктуру «Турецкого потока». В середине января силы противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе «Русской».

Кроме того, 17 февраля налету беспилотников ВСУ подвергся нефтетранспортный объект каспийского трубопроводного консорциума (НПС «Кропоткинская)». В результате станция была выведена из строя.