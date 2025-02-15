Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Калуги и Ульяновска
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги и Ульяновска сняты
Аэропорты Калуги и Ульяновска вновь заработали в обычном режиме после снятия временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.
По данным пресс-службы Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Калуга (Грабцево) в 8.00 мск. Это решение было принято после проведения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности полетов, передает ТАСС.
Аналогичные меры были предприняты и в отношении аэропорта Ульяновск (Баратаевка), где ограничения были отменены в 8.30 мск. Эти временные ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Таким образом, оба аэропорта вернулись к стандартному режиму работы, обеспечивая бесперебойное выполнение рейсов.
Напомним, Минобороны России сообщило, что над территорией Волгоградской области уничтожены и перехвачены 17 беспилотников, над территорией Саратовской области – два БПЛА. Всего над регионами России за ночь нейтрализованы 40 украинских дронов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в семи городах.