  • Новость часаМаск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете
    Военный эксперт объяснил попытку Киева атаковать компрессорную станцию «Русская»
    Захарова отреагировала на перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
    Маск прокомментировал отрывок встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
    Лавров разъяснил Сийярто совершенную Киевом попытку теракта на «Турецком потоке»
    Команда президента США решила прекратить переговоры с Зеленским
    Бербок призвала к срочным мерам реагирования после скандала с Зеленским в США
    Sky News: Страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
    Судно с британскими наемниками ВСУ поражено в Одессе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    16 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    11 комментариев
    2 марта 2025, 05:37 • Новости дня

    США решили ускорить доставку оборонной помощи Израилю на 4 млрд долларов

    Марко Рубио сообщил об ускорении доставки оборонной помощи Израилю на 4 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио объявил о решении ускорить поставки оборонной помощи Израилю на сумму 4 млрд долларов, подписав соответствующую декларацию.

    Как сообщает РИА «Новости», США примут меры для ускорения поставок оборонной помощи Израилю, на сумму 4 млрд долларов. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что использованы особые полномочия для реализации этого решения.

    Рубио отметил, что прежние условия передачи помощи, установленные Джо Байденом, были несправедливыми и политизированными. Президент Дональд Трамп, отменивший эти ограничения, демонстрирует доверительные отношения с Израилем. «Нет большего союзника у Израиля, чем президент Трамп», – указано в заявлении.

    Ранее, в мае 2024 года, Байден приостановил поставки некоторых видов наступательных вооружений в Израиль из-за риска их использования в секторе Газа. В январе 2025 года Трамп снял ограничения на поставки, включая 2000-фунтовые авиабомбы, которые позднее были доставлены в Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону может заложить бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, которы

    1 марта 2025, 12:05 • Новости дня
    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде

    В Белом доме назвали позицию России на переговорах в Эр-Рияде разумной

    Белый дом оценил позицию России на переговорах в Эр-Рияде
    @ Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома, сообщает канал CBS.

    Представители Белого дома выразили удовлетворение позицией России на переговорах в Эр-Рияде, отметив, что российские переговорщики продемонстрировали разумный подход, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул канал, американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отметили, что российская сторона проявила сдержанность в своих требованиях.

    Это контрастирует с позицией Украины, которая, как сообщает CBS, предъявила максималистские требования.

    По данным канала, Белый дом ожидал более жесткого подхода от России, но был приятно удивлен результатами.

    Напомним, на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость этих переговоров при посредничестве Саудовской Аравии.

    Коментарии (15)
    1 марта 2025, 18:57 • Новости дня
    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Генсек НАТО Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом

    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления», и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США, сообщил телеканал Би-би-си.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости восстановления отношений между Владимиром Зеленским и президентом США, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что он призвал Зеленского найти способ наладить контакт с американским лидером и его администрацией.

    Он выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего в Белом доме, назвав его «достойным сожаления».

    Ранее президент США после скандала с Зеленским поручил изучить возможные варианты временного или полного прекращения поставок оружия на Украину.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон был воспринят в России как политический и дипломатический провал киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима.

    Коментарии (11)
    1 марта 2025, 13:45 • Видео
    Третья мировая война как цель Украины

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    Коментарии (0)
    1 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил на канале CNN о планах Европы продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы ослабить Россию.

    По его словам, европейские страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, чтобы вынудить Россию просить о мире, передает РИА «Новости».

    Рубио рассказал о разговоре с иностранным министром, чей план заключается в том, чтобы продолжение войны привело к ослаблению России до такой степени, что страна «начнет просить о мире». Он отметил, что не будет называть имя министра.

    Он также подчеркнул, что продление конфликта на год приведет к еще большим разрушениям и гибели людей, а также назвал этот план нереалистичным. По его мнению, это не соответствует интересам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Коментарии (18)
    2 марта 2025, 01:03 • Новости дня
    Карлсон призвал выдвинуть обвинения Зеленскому в серьезных преступлениях

    Американский журналист Карлсон выступил с призывом обвинить Зеленского в преступлениях

    Американский журналист Такер Карлсон настоял на необходимости начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада.

    Как сообщает ТАСС, журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Владимира Зеленского и киевские власти необходимо уже сейчас начать обвинять в серьезных преступлениях, совершенных при негласной поддержке западных стран.

    Карлсон отметил, что сенатор Линдси Грэм, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с Дональдом Трампом. Это изменение в позиции сенатора Карлсон связывает с возможным знанием будущих событий.

    Журналист в социальной сети X подчеркнул, что украинское правительство за последние три года, по его словам, при поддержке Запада совершило множество серьезных преступлений. Он заявил, что украинцы причастны к политическим убийствам в разных странах, а также к покушениям на журналистов и высокопоставленных лиц, что, по мнению Карлсона, в какой-то момент станет явным.

    В конце февраля Владимир Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, где между ними возникла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам и неподготовленности к мирному решению конфликта на Украине. В результате встреча закончилась без подписания соглашений, а пресс-конференцию отменили.

    Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года в России был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. С тех пор было опрошено более тысячи свидетелей, а собранная информация передана в международные организации. Свидетельства, опубликованные в сети Интернет, были просмотрены более 80 млн раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Дональда Трампа возмущены высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала Владимиру Зеленскому в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям на границе с США.

    Коментарии (2)
    2 марта 2025, 07:21 • Новости дня
    Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

    Маск согласился с предложением пользователей соцсети покинуть США НАТО и ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением пользователя соцсети Х о выходе США из НАТО и ООН.

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с идеей выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН, пишет РИА «Новости». Маск отреагировал на сообщение пользователя соцсети Х, который заявил, что США «пора покинуть НАТО и ООН».

    Маск, известный своими активными высказываниями в соцсетях, ответил коротко: «Я согласен». Его комментарий вызвал широкий резонанс в интернет-сообществе и стал предметом обсуждения в различных медиа.

    Ранее Маск неоднократно выражал критику в адрес международных организаций и поддерживал связи с политическими движениями, выступающими за изменение внешнеполитического курса США. Однако его текущее заявление стало неожиданностью для многих его подписчиков и вызвало активные дискуссии по поводу роли США в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости создания французского ядерного зонтика над Европой для усиления Франции на фоне неуверенности в поддержке США.

    Президент США на встрече в Вашингтоне предлагал остановить конфликт на Украине, в то время как Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Владимир Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, заявив, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины.

    Коментарии (8)
    2 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    Зеленский заключил кредитное соглашение с Британией на 2,26 млрд фунтов

    Кредит из доходов замороженных активов РФ обеспечит производство вооружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора с Британией на 2,26 млрд фунтов, средства которого поступят за счет доходов от замороженных российских активов и пойдут на военные нужды Украины.

    Как сообщает РИА «Новости», президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании кредитного соглашения с Британией. Сумма кредита составит 2,26 млрд фунтов и будет выплачена за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства направят на усиление обороноспособности Украины, в частности на производство вооружения.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского, отмечено, что договор был подписан в присутствии премьер-министра Британии. Кредит будет поступать на Украину тремя ежегодными платежами по 752 млн фунтов, первый из которых ожидается в конце следующей недели.

    Британское правительство еще в октябре 2024 года объявило о намерении предоставить Киеву кредит на указанную сумму, с погашением за счет доходов от российских активов. Евросоюз и страны G7 заморозили значительные валютные резервы России, из которых около 200 млрд евро находятся в ЕС.

    МИД РФ неоднократно критиковал заморозку российских активов в Европе, называя это воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия имеет возможность не возвращать средства, находящиеся в РФ, как ответ на конфискацию Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Павел предложил инициировать создание коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув важность учета условий Киева в мирном соглашении.

    На саммите ЕС 6 марта планируется обсудить возможность выделения Украине сотен млрд евро для усиления поддержки и обеспечения безопасности Европы. Премьер-министр Британии Кир Стармер встретил Владимира Зеленского перед началом переговоров и заверил в поддержке Киева со стороны Британии.

    Коментарии (2)
    1 марта 2025, 23:12 • Новости дня
    Захарова вручила премию «Виктория» за песню «Матушка земля»

    Мария Захарова вручила Татьяне Куртуковой премию «Виктория» за песню года

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова вручила Татьяне Куртуковой национальную музыкальную премию «Виктория» за песню «Матушка земля», которая была названа песней года в одном из столичных концертных залов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила премию «Виктория» Татьяне Куртуковой за песню «Матушка земля», сообщает ТАСС. Церемония состоялась в одном из концертных залов Москвы.

    Премия «Виктория» признана одной из престижных национальных музыкальных наград в России. Татьяна Куртукова была удостоена этой награды в номинации «Песня года», что свидетельствует о высоком признании ее труда и таланта в музыкальной индустрии.

    Мария Захарова, вручая награду, отметила значимость и влияние песни «Матушка земля» на русскую культуру и подчеркнула вклад Куртуковой в развитие отечественной музыки. Куртукова выразила благодарность за оказанную честь и подтвердила готовность продолжать радовать своих слушателей новыми произведениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский диджей Коля Фанк включил трек «Матушка Земля» на сцене в немецком Дортмунде в рамках фестиваля Russian Vibe Open Air в ходе празднования Дня города. Пилотажная группа «Русские витязи» на шести истребителях выступила в первый день Airshow China в Чжухае с фигурами высшего пилотажа под песню «Я русский».

    Коментарии (0)
    1 марта 2025, 13:48 • Новости дня
    Медведев отметил неспособность Украины к конструктивному диалогу с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул отсутствие на Украине нормальных собеседников для переговоров с Россией.

    Он подчеркнул, что на Украине, по его мнению, нет «нормальных собеседников», передает РИА «Новости».

    Медведев также уточнил, что Россия всегда была готова к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Однако любые переговоры, по его словам, требуют встречных шагов, которые должны соответствовать реальной обстановке и Конституции России.

    Он отметил, что говорить можно только с теми, кто действительно готов к общению, а не с теми, кто, по его словам, напоминает «дрессированных животных».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

    Коментарии (0)
    1 марта 2025, 22:43 • Новости дня
    Захарова предложила отменить Зеленского как артиста

    Мария Захарова заявила о желании отменить Владимира Зеленского на премии «Виктория»

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» заявила, что отменила бы Владимира Зеленского как артиста, если бы у нее была такая возможность.

    На церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что из всех артистов она бы отменила Владимира Зеленского. Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула это в ответ на вопрос журналистов о том, кого из артистов она считает недостойным.

    Захарова, выступая на премии, отметила, что «есть такой артист, которого я бы отменила, – Зеленский». Эти слова прозвучали в контексте обсуждения вопросов культуры и ее влияния на общественное мнение. Дипломат не уточнила, чем именно обусловлено ее мнение, но заметила, что культура играет важную роль в формировании общественных настроений.

    Заявление Захаровой вызвало интерес у собравшихся журналистов и стало одной из обсуждаемых тем в кулуарах мероприятия. Это не первый раз, когда представитель МИД России комментирует вопросы, связанные с фигурами из мира искусства и культуры, что подчеркивает внимание ведомства к культурной дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предлагал остановить конфликт на Украине, а Владимир Зеленский стремился получить больше финансирования. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский предстал в Белом доме как «голый король» из сказки.

    Коментарии (0)
    1 марта 2025, 23:36 • Новости дня
    Нетаньяху направил военного секретаря в Россию для укрепления связей

    Нетаньяху направил секретаря Гофмана в Россию обсуждать безопасность и ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил своего военного секретаря в Россию для обсуждения вопросов безопасности и координации действий с Москвой, включая дело о заложниках ХАМАС.

    Нетаньяху направил Романа Гофмана, своего военного секретаря, в Москву для проведения встреч по вопросам безопасности, сообщает Ynet. Визит Гофмана направлен на обсуждение координации и укрепления сотрудничества между Израилем и Россией.

    В рамках визита планируется обсудить просьбу Израиля к России использовать свои дипломатические каналы для оказания давления на движение ХАМАС с целью заключения сделки по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    Ранее, в январе, при посредничестве Египта, Катара и США, Израиль и ХАМАС договорились о введении режима прекращения огня в секторе Газа. В результате первого этапа реализации соглашения, который завершается 1 марта, в Израиль за 42 дня были освобождены 33 заложника из сектора Газа. В обмен Израиль освободил более 1,5 тыс. палестинских заключенных, некоторые из которых были высланы за пределы палестинских территорий.

    На данный момент в секторе Газа продолжают находиться 59 заложников, среди них уроженец Донбасса Максим Харкин, имеющий близких родственников с российским гражданством. Израиль надеется, что Россия сможет оказать давление на ХАМАС для завершения сделки по освобождению остальных заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска, Джарамана.

    Сергей Лавров заявил, что попытка заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону может стать бомбой замедленного действия.

    Иностранные наемники, примкнувшие к ВСУ, изучают возможность продолжения своей деятельности в Израиле после завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    2 марта 2025, 03:52 • Новости дня
    Президент Чехии предложил создать коалицию в поддержку Киева

    Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран для «справедливого мира» на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Петр Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

    Как пишет РИА «Новости», президент Чехии Петр Павел выразил идею создания международной коалиции стран, готовых поддержать справедливый мир на Украине. Об этом он заявил в социальной сети.

    «Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине». Павел также подчеркнул, что мирное соглашение, не учитывающее условий Киева, будет расценено как капитуляция.

    Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес, включая разрешение кризиса на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

    Депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери заявил о необходимости смелости для начала диалога Евросоюза с Россией на фоне изменения общественного мнения европейцев о конфликте на Украине. Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

    Коментарии (7)
    1 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Израиль предупредил Сирию об ответном ударе в случае нападения на друзов

    Израиль заявил о готовности нанести удар по Сирии в ответ на атаки на друзей в Джарамана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти пригрозили Сирии ударом в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска, Джарамана, для чего ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.

    Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, сообщает «РИА Новости». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности для защиты друзей в Джарамана, находящейся в пригороде столицы Сирии.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, которое подвергается атаке со стороны сил сирийского режима. В заявлении министерства обороны Израиля говорится о готовности передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия.

    В пресс-службе израильского оборонного ведомства подчеркивают: «Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам – он столкнется с нашей ответной реакцией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что новые сирийские власти являются «исламистами и джихадистами», но пытаются вести себя вежливо, чтобы легитимизироваться, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

    Израильские ВВС атаковали склад оружия ХАМАС в Дейр-Али, который предназначался для атак на ЦАХАЛ. Министерство обороны США разрабатывает план полного вывода всех своих войск из Сирии в течение 30-90 дней в связи с интересом президента Дональда Трампа.

    Коментарии (0)
    1 марта 2025, 22:56 • Новости дня
    Хинштейн обещал оценить работу чиновников в Курской области

    Врио губернатора Курской области пообещал оценить чиновников после жалоб жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости дать оценку работе муниципальных чиновников после жалоб переселенцев из приграничных районов на отсутствие помощи.

    Как передает РИА «Новости», временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел открытую встречу с жителями Льгова и прилегающих районов региона. Во время встречи одна из жительниц выразила недовольство работой главы Вышнедеревенского сельсовета, сообщив, что не получила финансовую помощь после переезда из обстреливаемого села.

    По итогам встречи Хинштейн пообещал дать конкретную оценку работе чиновников и подчеркнул, что задача власти – обеспечить заботу о жителях. «На встречах с людьми принимать кадровые решения неправильно. Мы будем это делать, отталкиваясь от мнения людей, но системно и давая конкретную оценку работе чиновников», – заявил он в своем Telegram-канале.

    Хинштейн отметил, что власти должны проявлять заботу о жителях и стремиться к тому, чтобы они чувствовали эту поддержку. Он подчеркнул, что все решения будут приниматься после всесторонней оценки ситуации и мнений местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Лобановка Курской области загорелись два дома после атаки украинского дрона, пострадавших нет.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении порядка 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим жилье, по 65 тыс. рублей каждому.

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Коментарии (0)
    2 марта 2025, 02:31 • Новости дня
    Шейхи друзов подтвердили поддержку территориальной целостности Сирии

    Шейхи друзской общины заявили о поддержке единства и суверенитета Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидеры друзской общины Сирии выразили поддержку национальному единству и осудили нападения в Джарамане, призвав привлечь виновных к ответственности.

    Старейшины друзской общины Сирии подтвердили свою приверженность национальному единству и территориальной целостности страны, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном в социальной сети, они подчеркнули свою роль как сирийских арабов, не нуждающихся в внешней защите, и выразили неприязнь к межконфессиональной розни. Шейхи призвали привлечь к ответственности виновных в недавнем инциденте в Джарамане, где были убиты два полицейских.

    Ранее в Джарамане, пригороде столицы Сирии, сирийский спецназ блокировал местность, требуя от сил самообороны сложить оружие и выдать убийц сотрудников правоохранительных органов. Шейхи из провинции Эс-Сувейда выступили посредниками между правительственными силами и самообороной.

    Член комитета гражданского действия Рабиа Мунзир сообщил Al Jazeera, что старейшины предпринимают усилия для снижения напряженности и планируют выдать зачинщиков перестрелки. Несмотря на это, в пригороде все еще слышны выстрелы и взрывы.

    Полковник Хусам ат-Тахан, глава местного управления внутренних дел, подтвердил гибель двух полицейских в ходе перестрелки. Также сообщалось о нападении на полицейский участок, где несколько правоохранителей были разоружены и избиты.

    Друзы представляют собой арабоязычную этноконфессиональную группу, проживающую в Сирии и других странах Ближнего Востока, включая Ливан, Израиль и Иорданию. Члены этой общины имеют право на службу в израильской армии и гражданские права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападений на друзов в Джарамана, а ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Сирия не хочет быть ареной для геополитических конфликтов внешних игроков, и выразил обеспокоенность возможными междоусобицами в стране.

    Российская сторона ведет контакты с сирийским руководством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о российских базах в Сирии.

    Коментарии (0)
    2 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв от обстрелов Украины

    В ДНР впервые за неделю сутки прошли без жертв среди гражданских при обстрелах Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые за неделю в Донецкой Народной Республике сутки прошли без жертв среди гражданского населения, несмотря на шесть обстрелов со стороны украинской армии и повреждения двух объектов инфраструктуры.

    По данным, предоставленным ТАСС, украинская армия обстреляла Донецкую Народную Республику шесть раз за последние 24 часа. Впервые за неделю обошлось без жертв среди гражданского населения. Управление администрации главы и правительства региона по документированию военных преступлений Украины подтвердило, что в результате обстрелов сведения о жертвах не поступали.

    Помимо этого, два объекта гражданской инфраструктуры были повреждены в результате атак. Всего за сутки украинская сторона выпустила по территории республики 15 различных боеприпасов.

    Последний раз, когда в результате обстрелов не фиксировалось жертв среди гражданских лиц, был 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки произвели 20 обстрелов по территории ДНР, в результате которых пострадали два мирных жителя, включая подростка.

    ВСУ за минувшие сутки обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз, ранив мирного жителя и повредив пять объектов гражданской инфраструктуры.

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (0)
    Главное
    МИД: Зеленский получил отрезвляющую взбучку от президента США
    Минобороны заявило о безуспешных попытках Киева восполнить потери
    Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношении России
    Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с Трампом
    ВСУ не смогли эвакуировать застрявшую в грязи под Суджей технику НАТО
    В футбольные правила внесены изменения
    В Петербурге нашли чемоданы с человеческими останками

    В российской малой авиации появился новый «игрок»

    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленского публично превратили в политический труп

    Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома. В экспертной среде отметили, что Зеленскому еще повезет, «если он не окажется в Гуантанамо». Подробности

    Перейти в раздел

    Анкара спросит с Украины за атаку на «Турецкий поток»

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом атаку украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Этот объект подает газ по «Турецкому потоку». В Анкаре пообещали принять необходимые меры. В экспертной среде отмечают, что атака произошла на фоне скандального визита Зеленского в Вашингтон, и это не простое совпадение. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад в шоке от скандала в Овальном кабинете

    Западные СМИ и политики до сих пор не могут прийти в себя от политического насилия, совершенного президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом над главой киевского режима Владимиром Зеленским. В итоге коллективный Запад раскололся. Одни политики встали на сторону Трампа, другие же поддержали Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............