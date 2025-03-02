США решили ускорить доставку оборонной помощи Израилю на 4 млрд долларов

Марко Рубио сообщил об ускорении доставки оборонной помощи Израилю на 4 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», США примут меры для ускорения поставок оборонной помощи Израилю, на сумму 4 млрд долларов. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что использованы особые полномочия для реализации этого решения.



Рубио отметил, что прежние условия передачи помощи, установленные Джо Байденом, были несправедливыми и политизированными. Президент Дональд Трамп, отменивший эти ограничения, демонстрирует доверительные отношения с Израилем. «Нет большего союзника у Израиля, чем президент Трамп», – указано в заявлении.

Ранее, в мае 2024 года, Байден приостановил поставки некоторых видов наступательных вооружений в Израиль из-за риска их использования в секторе Газа. В январе 2025 года Трамп снял ограничения на поставки, включая 2000-фунтовые авиабомбы, которые позднее были доставлены в Израиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону может заложить бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, которы