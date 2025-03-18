Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
Минфин решил привлечь бизнес к реализации нацпроектов
Силуанов заявил о включении бизнеса в нацпроекты
Министерство финансов России инициировало участие бизнеса в реализации национальных проектов, заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Силуанов подчеркнул, что в распоряжении государства и бизнеса есть множество совместных инструментов, таких как субсидирование процентных ставок, Фонд развития промышленности, а также гранты, льготы и налоговые вычеты, сообщает ТАСС. Он призвал предпринимателей к активной совместной работе для достижения национальных целей и успешной реализации проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в российском обществе давно встал вопрос социальной справедливости, включая прогрессивное налогообложение. Газета также писала, что у России хватает средств как на проведение специальной военной операции, так и на выплату пенсий.