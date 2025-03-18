Стало известно о состоянии пострадавших при атаке дронов на Подмосковье

Минздрав: Пять человек остаются в больницах после атаки ВСУ в Подмосковье

Tекст: Александра Юдина

По его словам, пять человек, включая двух детей, остаются в больницах после атаки украинских дронов на Подмосковье, передает ТАСС.

Кузнецов сообщил, что состояние всех пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Состояние женщины с множественными травмами, которая проходит лечение в НМИЦ хирургии имени Вишневского, улучшилось, и ее жизнь теперь вне опасности. Одного из пострадавших уже выписали из больницы после улучшения состояния.

Остальные пострадавшие продолжают получать медицинскую помощь в стационаре. Медики делают все возможное, чтобы их состояние стабилизировалось и улучшилось в ближайшее время.

Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников, в результате атаки которых в Подмосковье погибли три человека и 18 получили ранения, включая троих детей.

После атаки дронов на Москву и Подмосковье признаны потерпевшими 70 человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте после этой атаки.