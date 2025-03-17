Минобороны Бельгии следило за российским кораблем «Североморск»

Бельгийский патрульный корабль сопровождал БПК «Североморск» в бельгийских водах

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны Бельгии утверждает, что в ночь на 16 марта патрульный корабль BNS Castor следил за российским большим противолодочным кораблем «Североморск» в бельгийских водах, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности на морях является важнейшей задачей для торговли, энергетики и обороны.

Представители бельгийских ВМС подчеркнули, что они остаются в круглосуточном режиме готовности, чтобы защищать морские районы НАТО. Они также отметили, что патрулирование и наблюдение за судами других стран является стандартной процедурой для поддержания безопасности в регионе. В сообщении, опубликованном в социальной сети X, указано, что такие меры направлены на обеспечение контроля и защиты от возможных угроз.

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