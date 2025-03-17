Назван размер чистого убытка Газпрома в 2024 году

Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник

Минченко усомнился в вероятности быстрого урегулирования конфликта на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться во вторник, будут принципиально отличаться от беседы 12 февраля», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он указал на изменившиеся с того времени реалии.

«Стороны озвучили свои позиции. Теперь можно переходить к предметным разговорам», – добавил эксперт. Собеседник обратил внимание, что на повестке лидеров России и США – вопрос контроля над территориями и Запорожской АЭС.

«Я думаю, что эти темы поднимают представители Киева в контактах с Вашингтоном. Дело в том, что Запорожская атомная станция играет большую роль в энергетической системе Украины и важна для экономики страны. Украинские власти хотят получить ее обратно, как и населенные пункты, освобожденные российскими войсками», – рассуждает Минченко.

Другими словами, предмет будущего разговора Путина и Трампа частично продиктован запросом офиса Владимира Зеленского. «Между Москвой и Киевом нет прямой коммуникации, поэтому американцы вынуждены выступать в роли посредника, который доводит позиции до каждой из сторон», – детализировал политолог.

На этом фоне он отметил, что Соединенные Штаты надеются изыскать решение конфликта на Украине в течение недель. Однако, по мнению аналитика, «пока ситуация не выглядит готовой к быстрому урегулированию». «По итогам переговоров глав государств посмотрим, насколько оценки американской и российской сторон совпадают», – заключил Минченко.

Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Напомним, военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему американский лидер поднимает тему Запорожской атомной станции.

По словам Трампа, за выходные была проделана «большая работа». Американский лидер считает, что есть «хорошие шансы» завершить конфликт на Украине. Как отмечает Bloomberg, переговоры состоятся на фоне выдвинутого ранее США предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине и попыток европейских стран усилить поддержку Киева. Отметим, Путин ранее высказался в поддержку идеи Вашингтона о перемирии, но подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы».

Накануне спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал, что разговор глав государств может состояться в течение этой недели. 13 марта в закрытом формате прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Через спецпредставителя Трампа президент России передал информацию и «дополнительные сигналы» для главы Белого дома, заявил Дмитрий Песков. Трамп оценил итоги этой встречи как «очень хорошие и продуктивные».

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона готовится к встрече лидеров России и США. Однако он добавил, что президенты встретятся, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между Вашингтоном и Москвой идут «на других уровнях».

Напомним, первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Главы России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы экономических отношений Москвы и Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала о значении этой беседы.