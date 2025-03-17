  • Новость часаВенгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС
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    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    8 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    9 комментариев
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    37 комментариев
    17 марта 2025, 20:39 • Новости дня

    Назван размер чистого убытка Газпрома в 2024 году

    Газпром отчитался о чистом убытке в 1,08 трлн рублей в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ в 2024 году составил 1,08 трлн рублей, в то время как годом ранее компания получила прибыль в 695,57 млрд рублей, говорится в отчете компании.

    Основные причины такого результата связаны с падением рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» на 852 млрд рублей и увеличением расходов по отложенному налогу на прибыль, который вырос на 444 млрд рублей, передает ТАСС.

    Увеличение налоговых расходов связано с повышением ставки налога на прибыль до 25% с 1 января 2025 года. Несмотря на убытки, выручка компании за отчетный период возросла на 11,3%, достигнув 6,257 трлн рублей.

    В компании пояснили: «Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании – ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" и рост расходов по отложенному налогу на прибыль».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что после рекордного с 1999 года убытка Газпром сумел заработать даже больше, чем ожидал – почти 46 млрд долларов. Причем европейцы внесли значительный вклад в рост доходов компании, так как закупали российский газ по максимуму, насколько позволяли газопроводы.

    17 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет

    Опытный «Суперджет» с ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

    «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опытный самолет «Суперджет» впервые выполнил полет с отечественными двигателями ПД-8, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. м, что подтверждает успешность инженерных расчетов, сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

    По его словам, самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 впервые поднялся в воздух, передает «ТАСС». Мантуров отметил, что это важный шаг на пути к сертификации «Суперджета» и что двигателестроители преодолели все вызовы, чтобы самолет успешно завершил первый полет на российских двигателях.

    Полет прошел в Комсомольске-на-Амуре и длился около 40 минут. Экипаж, состоящий из летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. Командир экипажа подтвердил, что все задания полета выполнены, а система двигателей продемонстрировала стабильную работу.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что успешный полет подтверждает готовность самолета и правильность инженерных расчетов. Он подчеркнул, что двигатели ПД-8 являются ключевым элементом программы импортозамещения, и впереди еще много работы. В апреле к сертификационным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателями ПД-8.

    Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что испытания начинают с самолета в серийном облике с импортными системами для повышения уровня новизны. Александр Грачев из Объединенной двигателестроительной корпорации добавил, что до конца марта будут переданы еще два опытных двигателя ПД-8, а получение сертификата на двигатель запланировано на осень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил один из ключевых элементов управления самолета SJ-100. Также сообщалось, что первый полет самолета SJ-100 с двигателем ПД-8 планируется через полтора месяца.

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    17 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте

    Рогов сообщил о контроле ВС России над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области

    Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска установили контроль над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области и продолжают продвижение на север, стремясь освободить оставшиеся территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что российские силы освободили большой плацдарм около Малых Щербаков и вошли в село с юга. «Они также вошли в Щербаки ранее и теперь удерживают территории в южных частях обоих населенных пунктов», – сообщил он. Рогов добавил, что войска продолжают движение на север для полного освобождения этих территорий, передает ТАСС.

    В начале марта Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории, ранее оккупированной ВСУ, и приблизились к населенному пункту Щербаки.

    Между тем, телеграм-канал ОперацияZ: Военкоры Русской Весны сообщает, что бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Также десантники прорвались и штурмуют Степовое, зачищая последние опорники врага. Восточнее 108-й полк ВДВ штурмует населенные пункты Малые Щербаки и Щербаки. Под Ореховом, севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвинувшись примерно на 2 км. Таким образом, российские войска существенно продвинулись на двух направлениях в сторону Орехова.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 06:22 • Новости дня
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд

    Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок

    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.

    Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.

    Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.

    Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

    IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.

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    17 марта 2025, 01:09 • Новости дня
    МИД назвал условия для мирного договора с Украиной

    МИД заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказа от НАТО

    МИД назвал условия для мирного договора с Украиной
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    В интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул важность «железобетонных гарантий безопасности», которые должны быть частью соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, такие меры необходимы для достижения прочного мира и укрепления региональной безопасности.

    Грушко отметил, что обсуждаемое мирное разрешение конфликта на Украине должно включать внешний контур. Гарантии должны обязательно включать нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО от ее принятия в альянс.

    При этом Москва не рассматривает вариант с размещение военных контингентов  Евросоюза, НАТО или отдельных западных государств под видом «миротворцев» на украинской территории, считая такие войска стороной конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал британские заявления о невозможности Москвы заблокировать отправку «миротворцев» на Украину, пояснив, что другие страны могут прислать войска на Украину, но Россия не будет считать их «миротворцами».

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие.

    Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжать работать над восстановлением связей между Россией и США.

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    17 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области

    Ефремов пообещал «чудовищную движуху» в Белгородской области после УДО

    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
    @ Александр Куров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Актер Михаил Ефремов пообещал организовать масштабное мероприятие в Белгородской области после возможного условно-досрочного освобождения, о чем сообщил в телефонном разговоре с поздравлением друга.

    Как сообщает «Газета.ru», актер Михаил Ефремов заявил, что планирует устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после выхода по условно-досрочному освобождению (УДО). В интернете появилась запись телефонного разговора, где Ефремов поздравил друга с днем рождения и рассказал о своих планах.

    На записи слышно, как Ефремов говорит: «Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области». Он также добавил, что «это суд, просто суд», пока «ничего непонятно». Имя собеседника актера не раскрывается.

    Ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении будет рассмотрено 24 марта в Алексеевском районном суде Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов решил подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Ранее он лишился шанса на УДО из-за найденного у него смартфона. Кроме того, сообщалось, что спрос на деревянные поделки Ефремова в колонии вырос перед возможным условно-досрочным освобождением.

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    17 марта 2025, 13:40 • Новости дня
    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник

    Минченко усомнился в вероятности быстрого урегулирования конфликта на Украине

    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    С середины февраля, когда состоялся первый телефонный разговор лидеров России и США, изменились реалии. Стороны озвучили свои позиции, и теперь можно переходить к предметным переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Дональд Трамп анонсировал во вторник разговор с Владимиром Путиным.

    «Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться во вторник, будут принципиально отличаться от беседы 12 февраля», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он указал на изменившиеся с того времени реалии.

    «Стороны озвучили свои позиции. Теперь можно переходить к предметным разговорам», – добавил эксперт. Собеседник обратил внимание, что на повестке лидеров России и США – вопрос контроля над территориями и Запорожской АЭС.

    «Я думаю, что эти темы поднимают представители Киева в контактах с Вашингтоном. Дело в том, что Запорожская атомная станция играет большую роль в энергетической системе Украины и важна для экономики страны. Украинские власти хотят получить ее обратно, как и населенные пункты, освобожденные российскими войсками», – рассуждает Минченко.

    Другими словами, предмет будущего разговора Путина и Трампа частично продиктован запросом офиса Владимира Зеленского. «Между Москвой и Киевом нет прямой коммуникации, поэтому американцы вынуждены выступать в роли посредника, который доводит позиции до каждой из сторон», – детализировал политолог.

    На этом фоне он отметил, что Соединенные Штаты надеются изыскать решение конфликта на Украине в течение недель. Однако, по мнению аналитика, «пока ситуация не выглядит готовой к быстрому урегулированию». «По итогам переговоров глав государств посмотрим, насколько оценки американской и российской сторон совпадают», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Напомним, военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему американский лидер поднимает тему Запорожской атомной станции.

    По словам Трампа, за выходные была проделана «большая работа». Американский лидер считает, что есть «хорошие шансы» завершить конфликт на Украине. Как отмечает Bloomberg, переговоры состоятся на фоне выдвинутого ранее США предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине и попыток европейских стран усилить поддержку Киева. Отметим, Путин ранее высказался в поддержку идеи Вашингтона о перемирии, но подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы».

    Накануне спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал, что разговор глав государств может состояться в течение этой недели. 13 марта в закрытом формате прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Через спецпредставителя Трампа президент России передал информацию и «дополнительные сигналы» для главы Белого дома, заявил Дмитрий Песков. Трамп оценил итоги этой встречи как «очень хорошие и продуктивные».

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона готовится к встрече лидеров России и США. Однако он добавил, что президенты встретятся, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между Вашингтоном и Москвой идут «на других уровнях».

    Напомним, первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Главы России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы экономических отношений Москвы и Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала о значении этой беседы.

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    17 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения.

    На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.

    Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

    Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    16 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, что стало характерной чертой британской короны.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

    Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

    В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Риши Сунак призывал ускорить процесс присвоения российской собственности, что вызвало резкую реакцию российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявлял изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

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    17 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями

    Bloomberg: Трамп назвал помилования Байдена недействительными из-за использования автопена

    Трамп назвал недействительными подписи Байдена под помилованиями
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке, сообщило Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанные Джо Байденом помилования членов Конгресса, которые расследовали события 6 января, недействительны, передает Bloomberg.

    По его словам, документы были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, а потому не имеют юридической силы и могут быть оспорены.

    Заявление было сделано в его соцсети Truth Social вскоре после полуночи по времени Вашингтона. Трамп отметил, что Байден подписал документы с помощью автопена. Однако доказательств этому президент США не представил.

    Кроме того, американский лидер считает, что Байден не имел ни малейшего представления о документах, которые были подписаны, и не подписывал их сам.

    «Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление – и подписать их за него», – заявил Трамп.

    Ранее президент США выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли.

    Напомним, Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая генерала Марка Милли и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

    Президент США также пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».

    Коментарии (5)
    17 марта 2025, 16:36 • Новости дня
    Мадрид отказал в виде на жительство российским «оппозиционерам»
    Мадрид отказал в виде на жительство российским «оппозиционерам»
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Globlal Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Испании отказались предоставить вид на жительство 65 российским гражданам, которые прибыли в страну по гуманитарным визам, сообщили СМИ.

    Как пишет Pais, среди них журналисты, правозащитники и активисты, которые ожидали скорейшего получения вида на жительство. Они уверяют, что получили такие обещания от представителей испанских властей, но их статус в стране до сих пор не определен, передает РИА «Новости».

    Координатор группы заявляет, что без обещания быстрого получения разрешения на проживание они бы не прибыли в Испанию. Однако источник в Министерстве иностранных дел королевства отмечает, что подобных договоренностей с прибывшими не было, и они не могли рассчитывать на автоматическое предоставление вида на жительство.

    Ранее сообщалось, что испанское правительство планирует ввести ограничения на покупку жилья для нерезидентов из стран, не входящих в Евросоюз, с целью улучшения доступа к жилью для местного населения.

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    17 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России обвинила западные страны в сокрытии на Украине распространения нацистской идеологии. В частности, немецким СМИ запрещено

    По информации СВР, западные СМИ обязаны игнорировать эту тему и исключать из своих материалов свидетельства использования нацистских символов на Украине, передает РИА «Новости».

    Так, в современной Германии не считают предосудительным приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории. СВР отмечает, что существующие на Украине нацистские идеи известны, но линия германского правительства демонстрирует молчаливое согласие с этой ситуацией.

    Кроме того, федеральное правительство Германии указало немецким СМИ избегать публикации материалов, где есть фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией. Журналистам также предписано «вежливо» просить украинцев скрывать нацистские атрибуты во время съемок, иначе они могут столкнуться с ответственностью, вплоть до уголовной.

    Ранее в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    Глава МИД Сергей Лавров сравнивал ВСУ с гитлеровскими убийцами.

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    17 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят соглашение по Черному морю и контроль над ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    В интервью для программы Face the Nation на телеканале CBS News Стив Уиткофф, спецпосланник президента Трампа, отметил, что недавние переговоры с Владимиром Путиным способствовали существенному прогрессу в переговорах о перемирии между Россией и Украиной. По словам Уиткоффа, Путин и Трамп вскоре напрямую обсудят детали перемирия в украинском конфликте.

    Во время интервью для программы Face the Nation на канале CBS News специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф обсудил ситуацию с прекращением огня между Украиной и Россией. Уиткофф рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, подчеркнув, что удалось достичь значительного прогресса. По его словам, встреча длилась не менее трех часов, обсуждались конкретные вопросы, что позволило сузить разрыв между позициями Украины и России.

    Уиткофф также подтвердил, что в ближайшие дни ожидается звонок между президентами США и России, что свидетельствует о позитивном настрое обеих сторон. Он подчеркнул, что конечные решения будут приниматься президентами, но такой диалог показывает положительную динамику и намерение всех сторон, включая Украину, достичь долговременного мира.

    Кроме того, Уиткофф прокомментировал заявление президента Франции о том, что Россия не искренне стремится к миру. Он заявил, что такие оценки не всегда правильны. Уиткофф отметил, что Россия и США обсуждают отправку технических команд и другие меры, чтобы помочь достичь устойчивого мира. Он также упомянул, что сложная ситуация на границе длиной в 2 тыс. километров требует детального обсуждения.

    Уиткофф пояснил, что 2 тыс. километров не включают в себя Курскую область. «Кроме того, есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии Украине. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть возможное соглашение о Черном море», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с замороженными линиями фронта на время перемирия, но уступка дополнительной территории станет красной чертой для Киева. Россия намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    17 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона

    Политолог Скачко: США «кнутом» заставят Киев стереть «красные линии»

    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласно Конституции России, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это субъекты Российской Федерации. Дональду Трампу придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции. Вашингтон «кнутом» заставит офис Зеленского пойти на уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    «Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель – сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действий», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Он подчеркнул: Россия не откажется от Запорожья, Херсона и других населенных пунктов, которые временно находятся под оккупацией ВСУ. Эта тема, вероятно, будет подниматься в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, добавил собеседник.

    «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции», – рассуждает политолог.

    Скачко допускает, что Вашингтон при желании способен заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Причем принуждать Киев к этому будут не «пряником», а «кнутом». «В частности, Соединенные Штаты могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», – уточнил эксперт.

    Если же на Банковой сочтут для себя лучшим вариантом перечить администрации Трампа и продемонстрируют свою недоговороспособность, то российская спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России, считает спикер. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности сопротивления ВСУ. Такой сценарий представляется крайне печальным для украинской стороны», – заключил Скачко.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

    На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути, является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

    На этом фоне Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией, пишет The Independent. В частности, Киев смирился с тем, что нынешняя линия боевого соприкосновения может быть заморожена, а часть территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Но идти на дополнительные уступки украинское руководство отказывается.

    «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы – для нас это звучит как полная чушь», – говорят собеседники издания. Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

    Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС.

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    17 марта 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным

    Reuters: Трамп планирует обсудить с Путиным во вторник прекращение войны на Украине

    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным во вторник завершение войны на Украине и хочет заручиться поддержкой российского лидера по вопросу 30-дневного прекращения огня, сообщает Reuters.

    Президент США сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения войны на Украине, передает Reuters.

    По его словам, переговоры запланированы на вторник и последуют за успешными обсуждениями между американскими и российскими официальными лицами в Москве.

    Американский лидер подчеркнул, что США хотят узнать, возможно ли положить конец этому конфликту. Он отметил, что у сторон есть хороший шанс на успех, хотя окончательное решение остается под вопросом.

    Президент США стремится заручиться поддержкой Путина для предложения о 30-дневном перемирии, на которое Украина согласилась.

    Кремль пока не дал комментариев по поводу заявления Трампа.

    Ранее представители администрации США подчеркнули, что остаются сложности, которые необходимо преодолеть до того, как Россия согласится на прекращение огня.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио отметил, что окончательное мирное соглашение потребует значительных уступок от обеих сторон, и подчеркнул сложность начала переговоров, пока продолжаются боевые действия.

    Владимир Зеленский заявил, что видит хорошие шансы на окончание конфликта после принятия предложения США о временном перемирии. В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины не подлежит обсуждению и Россия должна вернуть территории.

    Замглавы МИД России Александр Грушко настаивает на том, чтобы в мирное соглашение вошли гарантии нейтралитета Украины и отказ НАТО от приема страны в альянс.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

    Президент России Владимир Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    17 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро

    ЕС столкнулся с трудностями при согласовании помощи Украине на 40 млрд евро

    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.

    По ее словам, Евросоюз сталкивается с трудностями в утверждении плана помощи Украине на 40 млрд евро, передает ТАСС. Каллас отметила, что несмотря на наличие общей политической поддержки этого решения, остается множество деталей, которые необходимо согласовать.

    Каллас подчеркнула, что для окончательного утверждения плана необходимо участие министров обороны стран ЕС. Ожидается, что на предстоящей встрече министры выскажут свои мнения по этому вопросу, что также повлияет на дальнейшее развитие событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за позиции Венгрии, которая не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США, а также прошла встреча главы дипломатии ЕС Каи Каллас с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, где обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы.

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