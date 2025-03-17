Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
Geely начала продажи нового электрокроссовера EX5 в России
Китайская компания Geely запустила в России продажи нового электрического кроссовера EX5 с мощностью двигателя в 218 лошадиных сил.
Geely открыла продажи электрического кроссовера EX5 на российском рынке, в начальной комплектации Pro автомобиль оснащен обогревом передних и задних сидений, рулевого колеса и заднего стекла, пишет «Газета.Ru».
Внешние зеркала имеют обогрев, электрорегулировки и механизм складывания.
Максимальная мощность электромотора EX5 составляет 218 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч происходит за 6,9 секунды. Базовая версия автомобиля включает шесть подушек безопасности, 18-дюймовые колеса, светодиодные фары и фонари, а также системы бесключевого доступа, климат-контроль, круиз-контроль и медиасистему с 15-дюймовым дисплеем.
В максимальной комплектации EX5 предложены 19-дюймовые диски, автоматическое переключение света, панорамная крыша и передние кресла с вентиляцией и массажем. Стоимость базовой версии электромобиля составляет 4,1 млн рублей, а наиболее оснащенной – 4,4 млн рублей.
Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в феврале 2025 года продажи китайских легковых автомобилей в России снизились на 28%, это вдвое сильнее падения продаж Lada, которое составило 14%.