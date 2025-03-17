Politico: В Киеве признали будущее возвращение Запада к делам с Россией

Politico: В Киеве признали будущее возвращение Запада к деловым отношениям с Россией

Tекст: Ольга Иванова

В интервью изданию Власюк подчеркнул: «Возвращение к тому, что страны в том или ином виде будут вести дела с Россией, – это просто дело времени». Кроме того, Власюк отметил возможность заключения европейскими странами новых сделок по покупке российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что у России значительный потенциал в данной сфере, по его мнению, было бы неразумно не попытаться его использовать, передает РИА «Новости».

Газета также сообщает, что Власюк допускает вероятное снятие западных санкций против России, однако подчеркнул, что пока обсуждать это преждевременно.

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.