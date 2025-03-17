Financial Times: В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Саудовской Аравии задержали более 50 человек по обвинению в аморальных действиях. Среди задержанных оказались иностранцы, которых обвиняют в занятии проституцией и в принуждении женщин и детей к попрошайничеству, передает РИА «Новости».

Согласно статье в Financial Times, арестованные использовали массажные салоны для осуществления своих незаконных действий.

Закон об общественной нравственности в Саудовской Аравии был принят в 2019 году. Однако специализированное подразделение, занимающееся борьбой с аморальными действиями, было создано недавно по распоряжению наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх заявил, что начало выдачи лицензий на проведение выступлений певцов и обсуждение роли кинотеатров не принесет пользы, а король Саудовской Аравии ранее назначил женщину в правительство.