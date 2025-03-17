В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия
Financial Times: В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за аморальные действия
В Саудовской Аравии были задержаны более 50 человек, включая иностранцев, за аморальные действия в массажных салонах и принуждение к попрошайничеству, пишет Financial Times.
В Саудовской Аравии задержали более 50 человек по обвинению в аморальных действиях. Среди задержанных оказались иностранцы, которых обвиняют в занятии проституцией и в принуждении женщин и детей к попрошайничеству, передает РИА «Новости».
Согласно статье в Financial Times, арестованные использовали массажные салоны для осуществления своих незаконных действий.
Закон об общественной нравственности в Саудовской Аравии был принят в 2019 году. Однако специализированное подразделение, занимающееся борьбой с аморальными действиями, было создано недавно по распоряжению наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз бен Абдалла аш-Шейх заявил, что начало выдачи лицензий на проведение выступлений певцов и обсуждение роли кинотеатров не принесет пользы, а король Саудовской Аравии ранее назначил женщину в правительство.