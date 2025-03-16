Очевидец сообщил об убийстве ВСУ жителя Курахово после исполнения гимна Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, украинские военные заставили одного из местных жителей исполнить гимн Украины, стоя на коленях, сообщает РИА «Новости». После этого мужчину убили.

Альбина, рассказала, что она и ее знакомая наблюдали за происходящим через окно. Она отметила, что они боялись за свою жизнь, опасаясь, что солдаты могут их заметить и убить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили город Курахово для обсуждения вопросов восстановления города и оказания помощи местным жителям.

До освобождения Курахово вооруженными силами России Украина вывезла оборудование с местной теплоэлектроцентрали.

Вооруженные силы Украины устроили охоту на мирных жителей в Курахово с помощью дронов.