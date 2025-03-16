После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».51 комментарий
Очевидец сообщил о гибели жителя Курахово после издевательств ВСУ
Очевидец сообщил об убийстве ВСУ жителя Курахово после исполнения гимна Украины
Жительница Курахово Альбина рассказала о трагической гибели местного жителя, которому украинские военные приказали исполнить гимн Украины, после чего убили.
По ее словам, украинские военные заставили одного из местных жителей исполнить гимн Украины, стоя на коленях, сообщает РИА «Новости». После этого мужчину убили.
Альбина, рассказала, что она и ее знакомая наблюдали за происходящим через окно. Она отметила, что они боялись за свою жизнь, опасаясь, что солдаты могут их заметить и убить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили город Курахово для обсуждения вопросов восстановления города и оказания помощи местным жителям.
До освобождения Курахово вооруженными силами России Украина вывезла оборудование с местной теплоэлектроцентрали.
Вооруженные силы Украины устроили охоту на мирных жителей в Курахово с помощью дронов.