Пушилин и Кириенко посетили освобожденное Курахово

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом глава ДНР сообщил в своем Telegram-канале. Он напомнил, что город был освобожден чуть более чем два месяца назад, но продолжает подвергаться обстрелам отступающего противника. Тем не менее, было установлено, что многие дома подлежат восстановлению.

Пушилин отметил, что в Курахово проживают люди, которые не захотели эвакуироваться. С ними активно работают активисты Народного фронта, оказывая всевозможную помощь, включая раздачу гуманитарных наборов и документов на российские паспорта. «Ребята Народного фронта – героические. Они заходят в населенные пункты сразу после их освобождения и без промедления начинают поддержку местных жителей», – заявил Пушилин.

В населенном пункте на постоянной основе работают сотрудники УФСБ и МВД по ДНР, а также действует временный отдел полиции «Курховский». В ближайшее время в Курахово начнет работу выездное отделение банка ПСБ. Основное внимание уделяется вопросам электроснабжения, обеспечения топливом и социальной защиты.

Пушилин добавил, что с Кириенко они посетили гуманитарный центр, организованный Народным фронтом, где на постоянной основе помогают местным жителям. Там выдают продуктовые наборы, лекарства, люди получают паспорта, другую помощь и поддержку. Также обсудили организацию выездов врачей и подвоз воды и хлеба в больших объемах. «Люди намучались, при этом не жалуются, благодарят за поддержку. Конечно, никого не бросим, это наши граждане, они теперь в России», – сказал Пушилин.

ВС России освободили город Курахово в январе этого года. Ранее украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.