После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».33 комментария
Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин
На 61-м году жизни скончался выдающийся хирург и заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина профессор Владимир Бедин.
На 61-м году жизни скончался Владимир Бедин, занимавший пост заместителя директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, передает РИА «Новости».
Бедин начал свою карьеру после обучения в Кемеровском государственном медицинском институте, работая врачом-хирургом в Кузбасском областном гепатологическом центре.
С 2001 года он возглавил этот центр, а в 2007 году стал заведующим отделением хирургии печени и поджелудочной железы в ГКБ имени С.П. Боткина. В должность заместителя директора по инновационному развитию он вступил в июле 2024 года.
В медучреждении вспоминают, что Бедин был настоящим новатором в хирургии, внедряя высокотехнологичные методы, такие как лапароскопические и роботические операции.
Он активно участвовал в развитии клинических практик, включая реконструкцию корпусов центра, открытие новых медицинских учреждений, таких как стационар краткосрочного пребывания и Центр амбулаторной хирургической помощи.
Бедин также отличался активной преподавательской деятельностью в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ. Он опубликовал более трехсот научных работ и обладал пятнадцатью патентами на изобретения.