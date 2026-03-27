Режиссера Олега Шухера экстренно госпитализировали из здания ВГИКа
Декана режиссерского факультета ВГИКа Олега Шухера экстренно доставили в больницу после ухудшения самочувствия на территории вуза.
Олег Шухер, являющийся деканом режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, был госпитализирован из здания ВГИКа, передает ТАСС.
По словам источника агентства, режиссер почувствовал себя плохо во дворе учебного заведения, после чего вызвали скорую помощь.
«Он вышел во двор, ему стало плохо, и его госпитализировали. Других подробностей не знаю», – сообщил собеседник агентства.
Олег Шухер родился 31 марта 1954 года. Он известен как автор фильмов «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века». Помимо режиссерской деятельности, Шухер писал сценарии для различных проектов и сотрудничал с ведущими телеканалами. Шухер был учеником Марлена Хуциева.
