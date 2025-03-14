После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Совфед одобрил закон об организации местного самоуправления
Совет Федерации утвердил закон, который определяет виды муниципальных образований и дает регионам право выбора модели местного самоуправления.
Закон закрепляет местное самоуправление как форму самоорганизации граждан, признаваемую и гарантируемую Конституцией России, передает РИА «Новости». Документ устанавливает виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования в городах федерального значения.
Закон также предоставляет субъектам РФ право самостоятельно выбирать модель местного самоуправления. Они могут переходить на одноуровневую систему или сохранять двухуровневую. Это решение будет зависеть от специфики региона и предпочтений властей.
Закон начнет действовать через 90 дней после его официального опубликования. До 1 января 2027 года субъекты обязаны принять законы, регулирующие организацию местного самоуправления на их территории. Это должно обеспечить целостность и согласованность в реализации властных функций на местах.
Ранее эксперты объяснили важность совершенствования системы местного самоуправления.