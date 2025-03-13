Финалист «Лидеров России» сделал открытие для лечения рака

Доктор медицинских наук Покровский изучил механизмы действия ферментов, разрушающих аминокислоты, и их противоопухолевую активность.

Первое открытие связано с возможностью использования ферментов аспарагиназы и метиониназы для лечения солидных опухолей. Эти ферменты могут опосредованно прекращать деление раковых клеток через регулирование генов теломеразы, что снижает активность теломеразы, препятствующей бесконтрольному делению клеток, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Покровский проводит эксперименты на опухолевых моделях, созданных из материала пациентов in vitro и in vivo. Он также изучает мутации, вызывающие неконтролируемое деление клеток. Эти исследования уже удостоены премии правительства Москвы.

Второе открытие Покровского касается фермент-пролекарственной терапии. В этой стратегии фермент и пролекарство входят в двухкомпонентную систему, где фермент активирует пролекарственные соединения прямо в опухоли. Это снижает токсичность лечения.

Покровский опубликовал более 30 статей в ведущих журналах и активно сотрудничает с международными коллегами. Он руководит лабораторией биохимических основ фармакологии в НМИЦ онкологии и кафедрой биохимии в РУДН. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года.