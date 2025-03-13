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Финалист «Лидеров России» сделал открытие для лечения рака
Победитель конкурса «Лидеры России» Вадим Покровский открыл важные биологические феномены, которые могут значительно продвинуть лечение рака при изучении влияния противоопухолевых ферментов на теломеразу и использовании фермент-пролекарственной терапии.
Доктор медицинских наук Покровский изучил механизмы действия ферментов, разрушающих аминокислоты, и их противоопухолевую активность.
Первое открытие связано с возможностью использования ферментов аспарагиназы и метиониназы для лечения солидных опухолей. Эти ферменты могут опосредованно прекращать деление раковых клеток через регулирование генов теломеразы, что снижает активность теломеразы, препятствующей бесконтрольному делению клеток, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Покровский проводит эксперименты на опухолевых моделях, созданных из материала пациентов in vitro и in vivo. Он также изучает мутации, вызывающие неконтролируемое деление клеток. Эти исследования уже удостоены премии правительства Москвы.
Второе открытие Покровского касается фермент-пролекарственной терапии. В этой стратегии фермент и пролекарство входят в двухкомпонентную систему, где фермент активирует пролекарственные соединения прямо в опухоли. Это снижает токсичность лечения.
Покровский опубликовал более 30 статей в ведущих журналах и активно сотрудничает с международными коллегами. Он руководит лабораторией биохимических основ фармакологии в НМИЦ онкологии и кафедрой биохимии в РУДН. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года.