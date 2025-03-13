ВСУ применили термобарическое оружие против жителей Часова Яра

ВСУ обстреляли Часов Яр термобарическими снарядами, пострадали гражданские

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные применили термобарические снаряды во время обстрела мирных жителей, укрывавшихся в подвале одного из домов в Часовом Яре, сообщает РИА «Новости». Пострадавший во время атаки беженец рассказал, что в момент обстрела в убежище находились семь человек. По его словам, сначала обрушились все этажи, а затем, на второй день, начались атаки с использованием термобарических снарядов.

Он отметил, что из-за высокой температуры и особенностей действия снарядов пламя усиливалось с каждым разом, создавая опасные условия для выживания укрывавшихся гражданских.

Он и еще один житель получили серьезные ожоги. Пострадавший подчеркнул, что горящие вещества было невозможно потушить обычными методами. «Пластиковые очки загорелись в секунду. А руки просто текли», – добавил он, описывая, как огонь разрушал все на своем пути, включая человеческую кожу. По его словам, мирные жители не могли предположить, что окажутся под атакой, ведь предполагалось, что военные знали о присутствии гражданских в здании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в Часовом Яре сковали силы Вооруженных сил Украины, что позволило занять более десяти многоэтажек в этом районе, а командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей, который использовался для защиты.