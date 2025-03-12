Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.19 комментариев
Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье
Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в подмосковном Ногинске
В подмосковном Ногинске возле одного из домов на площади Ленина конфликт между гражданами перерос в массовую драку со стрельбой.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в ходе драки было произведено несколько выстрелов, передает ТАСС.
«Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – заявили в пресс-службе.
Ранее полиция в Волгограде задержала двух молодых людей после стрельбы из охолощенного оружия у торгового центра, а в подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.