Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье

Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в подмосковном Ногинске

Tекст: Валерия Городецкая

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в ходе драки было произведено несколько выстрелов, передает ТАСС.

«Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – заявили в пресс-службе.

Ранее полиция в Волгограде задержала двух молодых людей после стрельбы из охолощенного оружия у торгового центра, а в подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.