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    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Саакашвили осудили на девять лет за ботокс и эпиляцию на государственные деньги
    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    Песков: Россия ждет информацию от США о переговорах по перемирию
    США возобновили обмен разведданными с Украиной
    Парламент Нидерландов проголосовал против плана перевооружения Европы
    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    19 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 14:33 • Новости дня

    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в Подмосковье

    Полиция задержала более 40 человек после драки со стрельбой в подмосковном Ногинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Ногинске возле одного из домов на площади Ленина конфликт между гражданами перерос в массовую драку со стрельбой.

    В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в ходе драки было произведено несколько выстрелов, передает ТАСС.

    «Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», – заявили в пресс-службе.

    Ранее полиция в Волгограде задержала двух молодых людей после стрельбы из охолощенного оружия у торгового центра, а в подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

    11 марта 2025, 19:18 • Новости дня
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России при необходимости

    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Зеленский занял публичную позицию, при которой никакое перемирие не будет возможно без таких гарантий от американцев, передает РИА «Новости».

    «Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно», – отметил Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

    Ранее Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза, а Литва поддержала эту идею.

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    12 марта 2025, 10:00 • Новости дня
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», обвинив ее в мобилизации Европы на ремилитаризацию.

    Лавров назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером Урсулой», которая, по его мнению, мобилизует Европу к ремилитаризации, передает ТАСС.

    Министр Лавров считает, что ситуация изменилась после того, как украинский режим включил членство в НАТО в конституцию.

    По его словам, изначально Европейский союз был экономическим объединением, но сейчас он полностью утратил эту характеристику.

    Министр отметил, что на ремилитаризацию Европы выделяются «невероятные деньги». Лавров предположил, что это может быть уловкой, чтобы отвлечь население от сотен миллиардов евро, потраченных без надлежащего аудита во время борьбы с пандемией COVID-19 и оказания помощи Украине.

    Глава МИД России также подчеркнул, что эти расходы сейчас активно обсуждаются. Он также напомнил, что Украина заявила о НАТО и ЕС как о своем будущем. При этом, по его словам, Украина сохранила гарантии национальных меньшинств, включив членство в НАТО в конституцию.

    Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Европе потребуется мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации, чтобы «сдерживать Россию» и обеспечивать безопасность. При этом фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Сийярто: Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции.

    Об инциденте заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком, передает ТАСС.

    По словам Сийярто, «транспортировку нефти пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода». Он отметил, что ремонтные работы уже начались, и если не случится ничего экстраординарного, транзит может возобновиться до конца сегодняшнего дня.

    Министр также выразил обеспокоенность по поводу атак украинских Вооруженных сил на инфраструктуру, использующуюся для поставок энергоносителей из России в Европу. По его мнению, такие действия являются неприемлемыми. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», - подчеркнул он.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

    Сообщалось, что украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове.

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    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    11 марта 2025, 15:12 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в нападении на школьников в Нижнем Новгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нижнем Новгороде полицейские задержали подростка, подозреваемого в нападении в школе на восьмиклассников.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

    Напомним, в Нижнем Новгороде двое школьников были госпитализированы после инцидента с ножом в школе № 117 Сормовского района.

    В декабре Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, которого обвиняют в нападении с ножом на школьников.

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    11 марта 2025, 16:18 • Новости дня
    Названо число отказавшихся от аборта в 2024 году россиянок

    Голикова: 37 тыс. женщин отказались от аборта в 2024 году

    Названо число отказавшихся от аборта в 2024 году россиянок
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2024 году 37 тыс. женщин, планировавших аборт, встали на учет по беременности.

    На совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по демографической и семейной политике Голикова сообщила, что за 11 месяцев прошлого года более 37 тыс. женщин, изначально намеревавшихся сделать аборт, решили встать на учет по беременности, передает ТАСС.

    Голикова отметила, что активная работа по профилактике абортов ведется уже давно и за этот период удалось сохранить большое количество жизней.

    В своем выступлении вице-премьер подчеркнула, что не все регионы России создали необходимые институты в медицинских организациях, которые могли бы повлиять на решение женщин. Она уверена, что более системная работа могла бы привести к еще более значительным результатам. Голикова также отметила необходимость укрепления института семьи и указала, что для достижения значимого результата требуется 4-5 лет постоянной и содержательной коммуникационной активности.

    Кроме того, Голикова выразила недовольство практикой, когда кадровые службы предприятий задают женщинам вопрос о планах на рождение детей при приеме на работу. Она назвала это недопустимой ситуацией, которая мешает просемейным установкам и усилиям правительства в этом направлении. Голикова подчеркнула, что такие требования не должны присутствовать в процессе трудоустройства женщин.

    Ранее председатель патриаршей комиссии протоиерей Федор Лукьянов предложил прекратить выдачу лицензий на аборты частным клиникам, обосновывая это нарушениями и демографической ситуацией.

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    11 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Южной группировки войск успешно провели операцию по освобождению поселка Горького на территории Донецкой народной республики.

    Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ, в том числе тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка. Потери украинской стороны составили до 295 военнослужащих и значительное количество техники.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» также добились успехов, нанеся поражение механизированной бригаде ВСУ и трем бригадам теробороны в районах Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. Здесь потери ВСУ достигли 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Подразделения «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанесев ущерб живой силе и технике трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное в ДНР, а также Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка в Харьковской области. Потери противника здесь составили до 225 военнослужащих.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» продолжили свое продвижение в глубину обороны противника, атакуя формирования трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск в ДНР. Потери противника составили до 460 военнослужащих и разнообразную военную технику.

    Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».

    Во вторник Минобороны сообщило, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

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    11 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотный летательный аппарат Украины упал на нефтебазу в Серпухове на Борисовском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

    Инцидент произошел в результате массовой атаки беспилотников на Московскую область утром. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

    Шимко уточнил, что дрон упал в 09.29 по адресу: Борисовское шоссе, дом 118а. На месте падения возник пожар, который был быстро ликвидирован. «Пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано», – написал Шимко.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

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    11 марта 2025, 20:56 • Новости дня
    ВЭБ.РФ объявила о поддержке проектов несырьевого неэнергетического экспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа ВЭБ.РФ планирует вложить свыше 30 трлн рублей в проекты, включая 13 трлн на несырьевой неэнергетический экспорт.

    Как сообщается на сайте ВЭБ.РФ, корпорация совместно с государством и бизнесом планирует поддержать проекты на сумму свыше 30 трлн рублей за шесть лет. Более 13 трлн рублей будут направлены на поддержку несырьевого неэнергетического экспорта.

    Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал новую стратегию развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года, заявив, что ее реализация может увеличить ВВП России на два процента к 2030 году. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что группа продолжит концентрироваться на достижении национальных целей, включая технологическое лидерство и поддержку экспорта.

    По словам Шувалова, завершившаяся стратегия ВЭБ.РФ за 2021-2024 годы позволила поддержать проекты на сумму 24,4 трлн рублей, что выше запланированных 17 трлн. В рамках нынешней стратегии планируется привлечение 40 рублей частных инвестиций на каждый рубль, вложенный ВЭБом, и реализация проектов модернизации инфраструктуры.

    Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что ВЭБ.РФ играет ключевую роль в поддержке экономической стабильности, а его статус позволяет реализовывать масштабные проекты за счет уникальных инструментов поддержки.

    До 2030 года ВЭБ.РФ сосредоточится на пяти стратегических направлениях, включая крупные инвестиционные проекты, развитие городов и технологическое лидерство. Также планируется расширение программ по развитию городской экономики и поддержке технологических инициатив.

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    11 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    Небензя объяснил прекращение диалога с ЕС отсутствием адекватных собеседников
    @ Craig Ruttle/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не ведет диалог с Евросоюзом из-за отсутствия адекватных собеседников, добавив, что этот разрыв произошел по вине стран ЕС.

    Как передает ТАСС, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что страны Евросоюза прервали диалог с Россией. По его словам, этот разрыв диалога произошел не по вине Москвы, а из-за отсутствия вменяемых собеседников в Европе.

    Во время своего выступления Небензя отметил: «Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось». Это заявление он сделал на заседании, посвященном взаимодействию ООН с Евросоюзом.

    Небензя также подчеркнул, что Россия была готова к диалогу и сотрудничеству, но сложившаяся ситуация в Европе не позволяет этого сделать. По его мнению, многие европейские страны сделали выбор в пользу конфронтации вместо конструктивного общения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о том, что британская сторона усматривает угрозу собственным интересам из-за диалога между американской и российской сторонами.

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль выразил опасения, что Россия может испытать единство Запада, проверив статью 5 Североатлантического договора.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    11 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    Российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения 150-й мотострелковой дивизии пресекли попытку захвата Дзержинска, уничтожив до семи единиц бронетехники и значительное количество личного состава ВСУ.

    Народная милиция ДНР сообщила в Telegram-канале, что российские войска успешно отразили контратаку ВСУ в районе Дзержинска. Противник пытался захватить город, атакуя с трех направлений, однако все его попытки были сорваны благодаря скоординированным действиям российских подразделений.

    Во время отражения атаки были уничтожены группы пехоты противника на бронетехнике западного производства, включая машины Max-pro, M-113 и «Козак». Значительный вклад в успех операции внесли операторы FPV-дронов, беспилотные летательные аппараты «Ланцет», 381-й артиллерийский полк, а также артиллерия 102-го и 103-го мотострелковых полков, 163-й танковый полк и 174-й отдельный разведывательный батальон 150-й МСД.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.

    Российский боец Сергей Ниталиев, получив ранение, в одиночку удерживал позицию две недели, ведя огонь по противнику и корректируя артиллерию в районе Дзержинска ДНР.

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    11 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в потере воли к дипломатическому урегулированию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел РФ обвинило киевский режим в потере воли к мирному урегулированию конфликта.

    В заявлении на сайте ведомства подчеркивается, что режим Зеленского «потерял связь с реальностью и стремится нанести поражение России» через агрессивные действия.

    «В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», – указали в российском МИД.

    Там также отметили, что Киев активно использует циничные методы террора и стремится втянуть в свои агрессивные действия своих союзников.

    Напомним, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника над территорией России.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели главы киевского режима Владимира Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров.

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    11 марта 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине

    Лавров заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию кризиса на Украине, подчеркнув важность участия ОБСЕ в этом процессе.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, сообщает ТАСС. В ходе встречи обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине. Лавров отметил, что Россия готова к переговорам, что неоднократно подтверждал президент РФ Владимир Путин.

    В рамках пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил: «Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине. Наша позиция ясна. Президент Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам».

    Кроме того, Лавров обсудил с Синирлиоглу вопрос участия ОБСЕ в новой архитектуре евразийской безопасности. В частности, внимание уделялось адаптации организации к современным геополитическим реалиям. Министр подчеркнул, что ОБСЕ может стать важной частью этой новой системы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Копенгаген выразил готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо, как заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

    Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

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    11 марта 2025, 20:48 • Новости дня
    Дзюба признался в постыдных поступках

    Футболист Артем Дзюба рассказал о необычных и стыдных поступках из своей жизни

    Tекст: Денис Тельманов

    Известный российский футболист и игрок «Акрона» Артем Дзюба откровенно рассказал о том, что пробовал корм для животных и участвовал в других забавных или стыдных моментах в своей жизни.

    Как сообщает Telegram-канал Кубка России, Артем Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, стал участником видео «Было/не было», в котором он признался в ряде необычных поступков. Среди них – участие в драке, поедание просроченных продуктов, разбивание окна и последующее бегство, а также слезы при просмотре фильма.

    Дзюба также рассказал, что подглядывал за соседями и просматривал чужие сообщения на телефоне. Однако, по его словам, он никогда не ел лягушек и не флиртовал ради выгоды. Эти откровения вызвали интерес у болельщиков и СМИ, добавив футболисту новый оттенок публичного образа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Артем Дзюба забил свой 233-й мяч в карьере, повторив рекорд Александра Кержакова по голам среди российских футболистов и став лидером чемпионата России по количеству голов в гостевых матчах с 72 голами, а затем забил 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.

    Также сообщалось, что разбирательство в комитете по этике Российского футбольного союза (РФС) по делу Артема Дзюбы, инициированное клубом «Локомотив», запланировано на 4 февраля.

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    11 марта 2025, 16:02 • Новости дня
    Акунина вновь оштрафовали за нарушение правил иноагента

    Суд Москвы оштрафовал Бориса Акунина за распространение материалов без указания статуса

    Tекст: Денис Тельманов

    Таганский суд Москвы вновь наложил штраф в 45 тыс. рублей на писателя Бориса Акунина (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов) за распространение материалов без указания статуса иноагента, что нарушает российское законодательство.

    Таганский суд Москвы наложил административный штраф в 45 тыс. рублей на писателя Бориса Акунина, сообщает ТАСС. Настоящее имя писателя – Григорий Чхартишвили, он признан в России иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.

    Суд признал Чхартишвили виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за производство и распространение материалов иностранным агентом без соответствующих указаний в интернете. За это нарушение ему назначен штраф в 45 тыс. рублей.

    Согласно материалам дела, Акунин допустил распространение около пяти материалов в ноябре прошлого года, не указав свой статус иноагента. В феврале прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по другим обвинениям, включая публичные призывы к терроризму и распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Акунин объявлен в международный розыск и может получить до 10 лет лишения свободы по данным обвинениям.

    Писатель проживает в Лондоне с 2014 года. Росфинмониторинг 18 декабря 2023 года включил его в реестр террористов и экстремистов, а 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Таганский суд Москвы также оштрафовал писателя Бориса Акунина на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента, судебные приставы взыскали штраф.

    Кроме того, доступ к сайту BAbook, созданному Акуниным, был ограничен на территории России, как следует из данных сервиса Роскомнадзора. Помимо этого, суд в Басманном районе Москвы наложил арест на счета и имущество супруги Бориса Акунина Эрики Чхартишвили.

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