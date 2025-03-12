Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.0 комментариев
Двое египетских студентов получили сроки за разбой в Перми
Суд Перми отправил в колонию двух египетских студентов за разбойное нападение
В Перми суд вынес приговор двум студентам из Египта, которые напали на мужчину с целью ограбления.
Двоих студентов из Египта осудили в Перми за разбойное нападение на жителя города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое ГУ МВД. Инцидент произошел в конце 2023 года. Студенты 22 и 23 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на 53-летнего мужчину в центре города и отобрали у него рюкзак с ноутбуками и другими гаджетами.
«Свердловский районный суд признал двух граждан Египта виновными в совершении разбойного нападения. Фигуранты приговорены к 3 и 4 годам колонии общего режима и штрафам», – говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.
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