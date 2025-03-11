Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.2 комментария
Художник «Ежика в тумане» потребовала 50 млн рублей от ЦБ
Художник-постановщик Франческа Ярбусова обратилась в суд с требованием увеличить компенсацию за выпуск монет с изображением из «Ежика в тумане» Центробанком, заявив, что ее права были нарушены.
Франческа Ярбусова, художник-постановщик известного мультфильма «Ежик в тумане», требует через суд от Центрального банка РФ компенсацию в размере 50 млн 42 тыс. рублей за выпуск памятных монет без указания ее авторства, сообщает РАПСИ. Ранее сумма иска составляла 5 млн рублей, но Ярбусова решила увеличить свои требования в десять раз, заявляя, что Центробанк нарушил ее исключительные права.
По словам представителя истицы Виктора Осипова, иск включает компенсацию за моральный вред в размере 100 тыс. рублей, за нарушение исключительных прав на 50 млн 42 тыс. рублей и за использование интеллектуальной собственности на 100 тыс. рублей. Кроме этого, истец требует изъять из обращения выпущенные монеты и обязать Центробанк в течение пяти дней с момента вступления решения суда в законную силу опубликовать соответствующий пресс-релиз.
Суд также привлек к делу в качестве третьего лица ООО «Союзмультфильм», компанию, которая непосредственно связана с производством советских и российских мультфильмов. По данным суда, в 2024 году Центробанк выпустил 3 вида монет серии «Российская (советская) мультипликация», посвященных «Ежику в тумане». Ярбусова считает, что монеты выпущены с нарушением ее авторских прав, поскольку использован результат ее интеллектуальной деятельности без указания авторства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году Центробанк (ЦБ) России выпустил монеты с изображениями героев мультфильма «Ну, погоди!» , а позже на памятных монетах появились Принцесса и Трубадур из мультфильма «Бременские музыканты» . Также сообщалось, что между ЦБ и киностудией «Союзмультфильм» возник спор о том, кто имеет право распоряжаться изображениями героев, которых считают национальным достоянием.