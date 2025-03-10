В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.10 комментариев
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Воронежской областью
Губернатор Гусев сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ над Воронежской областью
В Воронежской области силами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Как сообщается в Telegram-канале Гусева, в одном из районов Воронежской области дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали беспилотный летательный аппарат. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее при атаке украинских военных на город Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель.
Силы ПВО за ночь уничтожили девять украинских дронов над пятью регионами России.