Женский форум в Усть-Лабинске объединил более 400 участниц

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие состоялось 7 марта в отеле «Легенда», в нем приняли участие представительницы бизнеса, образования, культуры и общественных организаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Форум нацелен на создание площадки для обмена опытом и обсуждения роли женщин в социально-экономическом развитии региона, а также на формирование стратегий для реализации совместных проектов. Открытие форума началось с бизнес-завтрака, на котором обсуждалось влияние женского лидерства на малый и средний бизнес, укрепление семейных ценностей и социальные инициативы.

В форуме приняли участие заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова, руководитель Краснодарского банка АО «Ингосстрах банк» Светлана Попова и другие эксперты высокого уровня. Более 25 спикеров из разных регионов России представили успешные кейсы по запуску бизнеса, совмещению карьеры и семьи и созданию личного бренда.

Генеральный директор фонда «Вольное Дело-Юг» Галина Ратникова отметила, что «женщины уже сегодня играют важную роль в экономике региона и района, но если мы объединим свои усилия – то я уверена, территория начнет развиваться еще быстрее». В рамках форума участницы договорились о реализации социальных и предпринимательских проектов, а также о проведении регулярных образовательных программ и ежегодного форума.