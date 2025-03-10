В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Для обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире запросили пожизненный срок
Обвинение запросило пожизненный срок для обвиняемого в попытке отравления летчиков в Армавире
Государственное обвинение затребовало в суде для обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков пожизненного срока.
Прокурор попросил пожизненное заключение для уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить курсантов, сообщили в Южном окружном военном суде ТАСС.
Отмечается, что обвинение просит суд отправить Семенова в колонию особого режима.
Сам Семенов в январе признал вину в попытке отравления учащихся.