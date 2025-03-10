Депутаты обсудили стратегию развития химической промышленности

Tекст: Валерия Городецкая

На площадке экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Государственной думы по промышленности и торговле под руководством депутата Марии Васильковой обсуждали стратегию развития химической промышленности Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2036 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участие приняли представители ключевых министерств и ведомств, включая заместителя министра науки и высшего образования Дениса Секиринского и замдиректора департамента химической промышленности Министерства промышленности и торговли Алексея Артемьева.

В рамках заседания депутат Василькова подчеркнула, что национальный проект «Новые материалы и химия» дал ответ на вопрос о цели, а разрабатываемая стратегия должна ответить на вопросы о механизмах и исполнителях. Директор томского инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев представил промежуточные результаты работы над стратегией.

Василькова отметила, что рабочая группа во главе с Князевым провела значительную аналитическую работу, что позволит перейти к следующему этапу – анализу стратегических развилок и формированию целевого положения. По ее словам, важность химической промышленности заключается в ее базовости для всех стратегических отраслей, поэтому стратегия нуждается в конкретных шагах и поддержке.

Говоря о приоритетах, Василькова выделила необходимость технологической независимости, кадрового обеспечения и создания условий для масштабирования инноваций. Она подчеркнула важность интеграции науки и бизнеса, системной поддержки научных организаций и коммерциализации разработок для укрепления конкурентоспособности отрасли.

Депутат также отметила, что необходимо синхронизировать отраслевую стратегию с ключевыми стратегическими документами страны и уделить внимание нормативным ограничениям, требующим внимания от Министерства строительства и Ростехнадзора. Это включает упрощение регламентов и улучшение взаимодействия между регуляторами, экспертами и бизнесом для ускорения инноваций. Василькова уверена, что создание стратегии потребует консолидации усилий всех ключевых игроков, включая государственные и частные организации.