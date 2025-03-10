Депутат Европарламента от Словакии Блага сообщил о готовности страны принять переговоры России и Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что страна с радостью примет участие в таких мероприятиях, несмотря на ее небольшие размеры. «Разумеется, мы были бы рады», – заявил он, передает ТАСС.

Блага подчеркнул, что хотя Словакия является небольшой страной, это не мешает ей участвовать в глобальных процессах. Он привел пример Норвегии, которая в прошлом также становилась площадкой для международных переговоров. «Если появится возможность принять у себя какие-либо переговоры между Россией и Украиной в будущем, мы готовы предоставить все необходимое», – добавил он.

Кроме того, депутат указал, что Словакия открыта для проведения переговоров не только между Россией и Украиной, но и между Россией и другими странами.

В четверг депутат Европарламента от Словакии, глава группы советников премьера страны Эрик Калиняк заявил, что Россия была бы более надежным соседом для Словакии, если бы заняла место Украины.

Ранее глава канцелярии словацкого правительства Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя Словакии на Генеральной Ассамблее ООН за западную резолюцию по Украине.