Tекст: Ольга Иванова

По всей России прошли внеурочные занятия в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном». На этот раз темой обсуждения стал массовый спорт и его значение для здоровья нации. Уроки начались с выступления актрисы Екатерины Темновой, известной по сериалу о Манюне. Она подчеркнула важность физической активности для всех возрастов.

Федеральным спикером стал Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, сейчас главный тренер сборной России по гонкам с препятствиями. Он поделился своей вдохновляющей историей о пути к олимпийскому золоту и о важности спорта для каждого человека. Никита отметил, что и индивидуальные, и командные виды спорта важны, подчеркнув роль командного духа, говорится в сообщении в группе проекта VK.

«Хочется пожелать всем школьникам учиться на хорошие оценки, чтобы после школы вы занимались спортом и наслаждались детством», – сказал Крюков. Он своим примером показал, что спорт укрепляет здоровье и характер, помогает достигать целей и находить друзей.

Руководители и советники по воспитанию вместе со школьниками отметили возможности спорта стать лучше и увереннее в себе. Они поддержали инициативу проведения уроков, которые помогают детям обсудить важные темы и интегрировать государственные ценности в воспитание.