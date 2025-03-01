Открыта регистрация на форум «ШУМ» для журналистов и медиаспециалистов

Открыта регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ»

Регистрация участников на Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» открылась 1 марта, передает ТАСС.

Форум пройдет с 12 августа по 14 сентября в Калининградской области, и в нем примут участие 1,2 тыс. медиаспециалистов и журналистов из России и других стран. Заявочная кампания на программы «ШУМ.Медиацентр» и «ШУМ.Эксперименты в медиа» продлится до 15 июня, а на программы «ШУМ.Профессии» и «ШУМ.Сообщество» – до 1 июля.

Как отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, форум «ШУМ» играет важную роль в национальном проекте «Молодежь и дети», направленном на развитие медиаспециалистов, готовых создавать контент, сохраняющий традиционные ценности. Форум объединит молодых людей и экспертов для достижения стратегических целей, установленных проектом.

Программа форума предполагает четыре образовательных заезда, посвященных медиа и журналистике. Первый заезд «ШУМ.Медиацентр» пройдет с 12 по 18 августа и будет посвящен медиакомандным активистам. Второй заезд «ШУМ.Эксперименты в медиа» состоится с 22 по 27 августа и соберет молодых авторов контента. Третий заезд «ШУМ.Профессии» пройдет с 1 по 6 сентября, а четвертый заезд «ШУМ.Сообщество» – с 9 по 14 сентября.

Форум также посетят иностранные специалисты в области медиа и журналистики, которые смогут познакомиться с российской индустрией и поделиться опытом. В прошлом году более ста иностранных участников из 86 стран присоединились к программе «ШУМ.Журналистика индустрии 5.0».

Как рассказала министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич, форум предоставляет возможность молодым людям не только встретиться с единомышленниками, но и познакомиться с историей региона. В этом году особое внимание будет уделено событиям Великой Отечественной войны и предстоящему 80-летию региона.

Одними из итогов Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ» станут успешно решенные кейсы от партнеров и заказчиков форума из государственной, некоммерческой и бизнес сфер. Участникам, проявившим себя наиболее ярко и профессионально, будут предложены стажировки и программы от центра и партнеров форума.