С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета
Первый председатель Совета Федерации РФ Владимир Шумейко получил орден Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Шумейко орденом Почета в честь его многолетней добросовестной работы и трудовых успехов.
Президент России Владимир Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета, передает ТАСС. Шумейко был первым в истории РФ председателем Совета Федерации. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Шумейко проживает в Москве и был известен как первый заместитель председателя правительства России с 1992 по 1994 год, а также как министр печати и информации в 1993 году.
В 1994–1995 годах Владимир Шумейко занимал должность председателя Совета Федерации. В 1996 году он получил благодарность от президента РФ. 10 февраля 2025 года Шумейко исполняется 80 лет.