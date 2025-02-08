  • Новость часаПо факту крупного пожара на бывшем электрозаводе в Москве возбуждено дело
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    США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС
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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    7 комментариев
    8 февраля 2025, 23:18 • Новости дня

    Хинштейн предложил горячую линию для сообщений о мародерстве в Курской области

    Глава Курской области предложил создать горячую линию для борьбы с мародерством

    Tекст: Максим Попов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил создать дополнительную горячую линию для оперативного сообщения о мародерстве в приграничных районах.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с предложением создать специальную горячую линию для оперативного реагирования на сообщения о мародерстве на приграничных территориях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    По мнению Хинштейна, такая линия станет важным дополнением к уже существующей системе экстренных вызовов, позволяя эффективно предотвращать подобные преступления.

    В ходе встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов он также сообщил о расширении перечня населенных пунктов, жители которых имеют право на получение сертификатов без оценки комиссий. Теперь этот список включает 162 пункта, тогда как в ноябре он составлял 154.

    Это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе, однако Хинштейн подчеркнул, что отзывать уже выданные сертификаты было бы неразумно.

    Также врио губернатора выразил уверенность, что в ближайшее время будут объявлены увеличенные суммы компенсационных выплат за утраченное имущество.

    Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение Хинштейна о создании поселков в Курской области для жителей, потерявших жилье из-за действий ВСУ и не желающих жить в городе.

    7 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Возбуждено дело за нападение британского дипломата на российскую журналистку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве полиция возбудила дело из-за нападения на внештатного корреспондента, пострадавшего при попытке взять интервью у британских дипломатов в аэропорту Внуково.

    Уголовное дело возбуждено после обращения 23-летней жительницы Подмосковья, внештатного корреспондента одного из сетевых изданий, сообщили в МВД России, передает ТАСС.

    Журналистка заявила, что во время выполнения редакционного задания в аэропорту Внуково она пыталась взять интервью у британских дипломатов, когда один из сотрудников посольства толкнул ее. В результате девушка потеряла равновесие и получила физический и моральный вред.

    В настоящее время ведется расследование, чтобы установить личность виновного и обстоятельства нападения.

    В октябре СМИ сообщали, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    Спикер МИД Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста.

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    6 февраля 2025, 13:24 • Новости дня
    В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса

    В Госдуме назвали нового главу Роскосмоса Баканова «молодым и амбициозным профессионалом»

    В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дмитрию Баканову, которого президент назначил на должность главы Роскосмоса, предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью. Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Денис Кравченко.

    «Кадровые перестановки в Роскосмосе связаны с запросом на серьезные изменения в отрасли, которые в полной мере соответствовали бы общемировым тенденциям», – считает Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

    По его мнению, корпорации нужен «молодой, энергичный, амбициозный и в то же время зрелый профессиональный руководитель». Кравченко отметил, что достаточно хорошо знаком с новым главой Роскосмоса. «Мы в свое время работали с ним в одной команде. Он был одним из прогрессивных руководителей отраслевой компании, которая достаточно активно в тот момент развивалась», – рассказал собеседник.

    Затем Баканов «был востребован в иных сферах». «Я думаю, что это дало ему дополнительную широту взгляда и полноту представления», – указал парламентарий. Назначение Баканова главой Роскосмоса Кравченко называет «оправданным».

    «На этой должности ему предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью и перед Россией в целом, ведь достижение технологического суверенитета, о котором говорит президент, невозможно без успеха в космонавтике», – подчеркнул депутат.

    Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки. «Я надеюсь, что новый руководитель корпорации сможет найти баланс между частными компаниями и государственными предприятиями и распределить между ними нагрузку и функционал. Это, в свою очередь, позволит совершить рывок в сфере», – сказал Кравченко.

    Он также подчеркнул: Баканов может рассчитывать на поддержку – профессиональную и экспертную. «Я хочу пожелать ему удачи и успехов в работе на благо и процветание нашей страны и ракетно-космической отрасли. А предыдущему руководителю корпорации выражаю благодарность», – заключил Кравченко.

    Ранее президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Новым главой назначен Дмитрий Баканов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Источник РБК, знакомый с ситуацией в Роскосмосе, говорит, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга. «Все случилось за один вечер», – отмечает он.

    По его словам, кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», – объясняет собеседник издания.

    Между тем, как объяснили в Кремле, уход Юрия Борисова с должности генерального директора Роскосмоса не связана с претензиями к нему. «Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрию Баканову 39 лет. До прихода в Роскосмос он активно занимался вопросами инновационного развития в Министерстве транспорта, включая проекты по беспилотному транспорту. До этого Баканов был президентом АО «Спутниковая система «Гонец» – единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

    Напомним, Юрий Борисов возглавлял Роскосмос с июля 2022 года. На этом посту он сменил Дмитрия Рогозина. До этого Борисов был зампредседателя правительства.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    6 февраля 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России

    Орбан: ЕС вынуждает говорить о России как об агрессоре

    Орбан рассказал, что ЕС заставляет политиков говорить о России
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейское решение требует называть Россию агрессором, хотя сам он предпочел бы оставить подобные оценки историкам.

    Он в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что решение Европейского Союза обязывает его упоминать Россию как агрессора. Орбан отметил, что он как политик вынужден придерживаться официальной позиции ЕС, несмотря на личное желание оставить исторические оценки профессионалам, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о его личном отношении к России и ее действиям, Орбан подчеркнул, что позиция об агрессии является официальной позицией Европейского Союза. По мнению венгерского премьера, подобные обсуждения и выводы надлежит делать историкам, а не политикам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и смены президента США Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены.

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    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

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    6 февраля 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки «Север» успешно отразили восемь атак ВСУ на Курскую область, уничтожив более 200 военных и около 50 единиц техники противника, включая танки и бронемашины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в четверг подразделениями группировки войск «Север» была сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. На данной территории было предпринято восемь волн атак силами до двух механизированных батальонов ВСУ с поддержкой танков и машин разграждения.

    Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческие формирования «Ветераны» и «Арбат», а также операторы БПЛА из Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» вместе с 40-й отдельной бригадой морской пехоты и 177-м отдельным полком морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения.

    Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин. Также уничтожены три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Подразделения войск «Север» проводят зачистку районов от оставшихся разрозненных групп противника.

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области. Накануне сообщалось, что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

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    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    6 февраля 2025, 05:35 • Новости дня
    МИД: В Германии появился запрос на восстановление отношений с Россией

    Посол Нечаев заявил о росте спроса на нормализацию отношений с Россией в Германии

    МИД: В Германии появился запрос на восстановление отношений с Россией
    @ Uwe Geisler/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российский посол в Германии Сергей Нечаев отметил увеличение спроса на нормализацию российско-германских отношений после провала попыток международной изоляции и стратегического поражения России.

    Посол Сергей Нечаев заявил о росте запросов на нормализацию российско-германских отношений, передает РИА «Новости». По его словам, провал попыток международной изоляции России и нанесения ей стратегического поражения стал очевиден для всех.

    «Планы нанесения России стратегического поражения, международной изоляции нашей страны, разрушения ее экономики провалились. Это все понимают. В немецком обществе растет запрос на нормализацию российско-германских отношений», – отметил Нечаев.

    Дипломат подчеркнул, что поставки немецкого летального оружия, применяемого против россиян, пробуждают исторические параллели и усиливают запрос на восстановление связей. В связи с этим в Германии все громче звучат призывы к возобновлению торгово-экономической и энергетической кооперации, включая восстановление «Северных потоков». Немецким властям становится все сложнее игнорировать эти требования.

    Нечаев отметил, что усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна. Это особенно заметно на фоне острого социально-экономического и бюджетного кризиса в стране, а также устойчивости России к санкциям и давлению Запада. «Какой смысл туже затягивать пояса и тратить миллиарды государственных средств на военную помощь киевскому режиму, если это не способно изменить ситуацию?» – задался вопросом он.

    Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) внесла в предвыборную программу пункт о немедленном снятии санкций с России и восстановлении газопроводов «Северные потоки».

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    6 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Меркель призвала не допустить победы России на Украине
    @ Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на организованном изданием Die Zeit мероприятии выразила поддержку отказу Германии от поставок ракет Taurus Украине, подчеркнув при этом важность недопущения победы России в конфликте на Украине.

    Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила важность взвешенных решений, принимаемых президентом США Джо Байденом по вопросу поставок оружия.

    Меркель подчеркнула, что Байден, выбирая, какое оружие поставлять Украине, действует осторожно, что способствует поддержке Украины в войне, не допуская победы России.

    Кроме того, бывший канцлер выразила поддержку отказу Олафа Шольца, нынешнего канцлера Германии, поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам Меркель, у Шольца есть веские причины для такого решения, что она считает правильным и обоснованным шагом.

    Ранее Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы. Также экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

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    7 февраля 2025, 07:34 • Новости дня
    Россиянку оштрафовали за покупку авто у иностранца за наличные

    Tекст: Александра Юдина

    Жительницу Москвы оштрафовали на 855 тыс. рублей за покупку автомобиля Kia Sorento у гражданина Киргизии за наличные, поскольку закон о валютном регулировании запрещает такие сделки с продавцами без российского паспорта.

    Жительница Москвы, купившая Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии, была оштрафована на 855 тыс. рублей, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Правонарушение связано с применением закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которому продавцам без российского паспорта запрещено передавать наличные рубли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, купить автомобиль в России станет тяжелее. За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021 по 2023.

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    8 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    Путин поручил разработать меры против преступных звонков с Украины
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов, исходящих с Украины и других недружественных стран.

    Глава государства распорядился разработать меры по блокировке преступных звонков с территорий Украины и других недружественных стран, передает РИА «Новости».

    Это поручение основано на итогах заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2024 года.

    В рамках поручения подчеркивается необходимость разработки дополнительных мер для защиты прав и законных интересов российских граждан от преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Срок выполнения поручения назначен на 1 июля 2025 года, ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Ранее эксперт Роман Силантьев заявил, что не менее 40% украденных украинскими колл-центрами у россиян средств используется для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют адреса, отличающиеся одним символом от настоящих доменов, чтобы обмануть пользователей, правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую мошенники использовали для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями, а за 11 месяцев 2024 года россияне, ставшие жертвами дистанционных мошенничеств, потеряли 168 млрд рублей.

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    7 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном из мести за потери

    ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из мести за потери
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расправились с мирными жителями Русского Поречного после значительных потерь в боях с российскими силами, рассказал боец освобождавшего поселок 352-го батальона с позывным Странник.

    По словам Странника, ВСУ понесли большие потери возле поселка Русское Поречное, в окрестностях было уничтожено несколько сотен украинских военных, бронетехника, передает РИА «Новости».

    В отместку за свои поражения украинские боевики жестоко расправились с мирными местными жителями, предположил российский боец.

    «Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков», – заявил он.

    Корреспондент РИА «Новости» отметил, что лесопосадки вокруг поселка заполнены телами украинских военнослужащих. На земле валяются обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. Над местностью постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта находится уничтоженный БТР-3 украинских формирований.

    Ранее в подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

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    6 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Пушков раскритиковал призыв Меркель о недопущении победы России

    Пушков: Заявление Меркель о недопущении победы России продлевает конфликт

    Tекст: Александра Юдина

    Призыв экс-канцлера Германии Ангелы Меркель не допустить победы России в конфликте на Украине лишь способствует продолжению войны, а не ее завершению, выразил мнение член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявление Меркель опасно, так как оно акцентирует внимание на продолжении конфликта, а не на его разрешении. Сенатор подверг критике лидерские качества Меркель, заявив, что она никогда не отличалась оригинальным мышлением. Пушков подчеркнул, что ее лидерские качества были преувеличены, а звание «персоны года» необоснованно.

    Он также напомнил, что ее решение открыть границы для миллиона беженцев в 2015 году оказалось ошибочным, так как Германия до сих пор не справилась с его последствиями.

    Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на организованном изданием Die Zeit мероприятии выразила поддержку отказу Германии от поставок ракет Taurus Украине, подчеркнув при этом важность недопущения победы России в конфликте на Украине.

    До этого Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы. Также экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

    Коментарии (8)
    7 февраля 2025, 12:49 • Новости дня
    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали контрнаступление ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку в Курской области

    Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ в направлении Черкасской Конопельки и Уланка Курской области, все атаки противника были отражены, сообщили в Минобороны.

    В ходе отражения контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка противник потерял более 200 человек. Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 бронемашин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В целом в ходе наступления было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Лебедевкой, Малой Локней, Мирным, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной и Свердликово. Были отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицей, Куриловкой, Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Новой Сорочиной, Свердликово, Суджей, Черкасской Конопелькой, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Веселовкой, Мирлогами, Журавкой и Юнаковкой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь машин пехоты, три бронетранспортера, 38 бронемашин, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Кроме того, поражены три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58 230 военнослужащих, 348 танков, 251 машину пехоты, 197 бронетранспортеров, 1797 бронемашин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 37 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения. Ранее оборонное ведомство сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области.

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    7 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году

    Мишустин: ВВП России в 2024 году достиг рекордных 200 трлн рублей

    Мишустин: ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о достижении номинального ВВП уровня 200 трлн рублей в 2024 году, что стало историческим максимумом для страны и превысило все прогнозы.

    Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил о новом рекорде в экономике, передает ТАСС. «В результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 трлн рублей за 2024 год», – заявил он.

    Мишустин также отметил, что дефлятор ВВП по итогам 2024 года составил 8,9%, что оказалось на 0,3% ниже прогнозируемого уровня. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря интенсивному росту обрабатывающей промышленности – промпроизводство в России за 2024 год увеличилось на 4,6%, что превышает все предварительные оценки.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ходе встречи Путин заявил о высоких темпах экономического роста России, он назвал хорошим результат в экономике России.

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    7 февраля 2025, 09:55 • Новости дня
    В Русском Поречном возле тел убитых жителей нашли флаг «Грузинского легиона»
    В Русском Поречном возле тел убитых жителей нашли флаг «Грузинского легиона»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В подвале села Русское Поречное рядом с телами замученных мирных жителей российские военные нашли флаг «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация), сообщили в подразделении российской группировки «Север».

    В Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили флаг наемников «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация). Флаг лежал в подвале, где находились тела убитых мирных жителей, передает РИА «Новости».

    По словам военных из группировки «Север», флаг принадлежал грузинским наемникам, которые ранее были замечены в Русском Поречном местными жителями.

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Также был задержан украинский военнослужащий Владимир Парафило, который признался в убийстве жителя Русского Поречного по приказу командования.

    Солдат ВСУ Евгений Фабрисенко на допросе сообщил, что мужчины в селе оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала на международных площадках осудить действия ВСУ.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя зверства ВСУ, заявил, что ООН выступает против убийства мирного населения.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

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