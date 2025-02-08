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Премьер Грузии назвал маловероятным восстановление дипотношений с Россией
Премьер Грузии Кобахидзе счел маловероятным восстановление дипотношений с Россией
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным из-за признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона, сообщает Euronews.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений с Россией маловероятно, передает РИА «Новости».
Причиной такого решения является признание Россией независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Кобахидзе отметил, что это «создает непреодолимые препятствия для восстановления дипломатических связей между двумя странами».
Несмотря на текущие сложности, премьер подчеркнул, что Грузия придерживается принципа прагматизма в отношениях с Россией. Это может означать, что Тбилиси будет стремиться к конструктивному диалогу в других аспектах сотрудничества, даже при отсутствии дипломатических отношений.
В декабре заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Грузией настолько, насколько к этому готов Тбилиси.
В МИД Грузии заявили о необходимости фокусирования международного внимания на высоком уровне к отношениям Тбилиси и Москвы, разорванных после войны 2008 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси по их нормализации.