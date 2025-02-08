С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.21 комментарий
Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Премьер-министр Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Премьер- министр Михаил Мишустин поручил не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год, следует из документа на сайте правовой информации.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение не оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год, согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации.
Согласно распоряжению, МИД поручено проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии о принятом решении. Это решение продолжает предыдущие шаги, так как Россия уже не выплачивала взносы за 2022 и 2023 годы.
Европейская экономическая комиссия является одной из пяти региональных комиссий ООН, которая действует как форум для правительств для разработки норм и стандартов с целью синхронизации действий. Комиссия играет важную роль в обеспечении безопасности и качества для потребителей, помогает развивать торговлю и способствует интеграции в мировую экономику.
Ранее в МИД России сообщили, что решение прекратить выплачивать взнос в ЕЭК ООН из-за деструктивной линии США и стран ЕС и носит вынужденный шаг.