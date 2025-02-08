С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.19 комментариев
Комик Гудков отказался от песни «Я узкий» ради корпоративов
Комик Гудков отказался от песни «Я узкий» ради корпоративов за 2,5 млн рублей
Комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах, подняв стоимость выступлений до 2,5 млн рублей, и теперь выступает без шуток про Россию.
Как следует из райдера Гудкова, комик отказался исполнять свою пародийную песню «Я узкий» на корпоративных мероприятиях. Вместо этого он готов развлекать публику за 2,5 млн рублей в течение пяти часов, но без шуток про Россию и с минимумом импровизации, передает «Царьград».
После годового молчания и правовых разбирательств Гудков вернулся в Москву и вновь начал работу в шоу «Чикен карри». В будущем он рассматривает возможность выступлений на частных мероприятиях, но с условием, что сценарий будет согласован и будет исключать его известные пародии и шутки на тему России.
В его райдере указаны умеренные требования: недопустимость фамильярности, наличие визажиста, молчаливый некурящий водитель и неприхотливый седан Mercedes S 222. Также на мероприятии должны быть предоставлены чай, кофе, «Ессентуки №17», сухое вино, шампанское, сыр, фрукты и лосось с овощами на гриле, при этом в гримерке не должно быть посторонних лиц.
Ранее Гудков в интервью жаловался, что после 24 февраля у него появилось много свободного времени, так как предложений о работе стало заметно меньше. Он отметил, что ему не хватает понимания от общества, чтобы «спокойно существовать».
Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова, который после 24 февраля 2022 года выступил против проведения СВО и уехал за границу, а затем снял пародию на хит SHAMAN «Я русский» под названием «Я узкий».
В январе 2024 года комика заметили в Шереметьево, предположительно, он вернулся в Россию.