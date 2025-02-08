Комик Гудков отказался от песни «Я узкий» ради корпоративов за 2,5 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Как следует из райдера Гудкова, комик отказался исполнять свою пародийную песню «Я узкий» на корпоративных мероприятиях. Вместо этого он готов развлекать публику за 2,5 млн рублей в течение пяти часов, но без шуток про Россию и с минимумом импровизации, передает «Царьград».

После годового молчания и правовых разбирательств Гудков вернулся в Москву и вновь начал работу в шоу «Чикен карри». В будущем он рассматривает возможность выступлений на частных мероприятиях, но с условием, что сценарий будет согласован и будет исключать его известные пародии и шутки на тему России.

В его райдере указаны умеренные требования: недопустимость фамильярности, наличие визажиста, молчаливый некурящий водитель и неприхотливый седан Mercedes S 222. Также на мероприятии должны быть предоставлены чай, кофе, «Ессентуки №17», сухое вино, шампанское, сыр, фрукты и лосось с овощами на гриле, при этом в гримерке не должно быть посторонних лиц.

Ранее Гудков в интервью жаловался, что после 24 февраля у него появилось много свободного времени, так как предложений о работе стало заметно меньше. Он отметил, что ему не хватает понимания от общества, чтобы «спокойно существовать».

Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова, который после 24 февраля 2022 года выступил против проведения СВО и уехал за границу, а затем снял пародию на хит SHAMAN «Я русский» под названием «Я узкий».

В январе 2024 года комика заметили в Шереметьево, предположительно, он вернулся в Россию.