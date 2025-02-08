С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.0 комментариев
Постпредство России при ЕС сочло выход Балтии из БРЭЛЛ политически мотивированным
Постпредство России при ЕС: Выход Балтии из БРЭЛЛ повысит цены и подорвет экономику Евросоюза
Российское постпредство при ЕС заявило, что выход стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ угрожает экономической стабильности всего Евросоюза, назвав это политически мотивированным шагом.
Выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ носит политический характер, заявило постоянное представительство России при Европейском Союзе
В постпредстве отметили, что данный шаг повлечет за собой значительный экономический ущерб как для самих прибалтийских стран, так и для всего Евросоюза, передает ТАСС.
«Выход стран Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ – политически мотивированный шаг, который приведет к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС», – подчеркнули в российской дипломатической миссии.
Эксперты отмечают, что отключение от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы создаст дополнительные нагрузки на энергетическую инфраструктуру и может привести к увеличению тарифов на электроэнергию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, энергосистемы России и Белоруссии продолжают стабильную работу после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.
Ранее в свубботу сообщалось, что Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.