В Пулково отменили 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления

В Пулково из-за высокого атмосферного давления отменили 17 рейсов

Tекст: Вера Басилая

В аэропорту Пулково в Петербурге отменены 17 рейсов из-за аномального атмосферного давления. Среди отмененных рейсов оказались пять рейсов компании «Россия» в Москву, еще четыре рейса задержаны. Авиакомпания «РусЛайн» также скорректировала расписание полетов, отменив рейсы в Тамбов и Казань, передает ТАСС.

В свою очередь, авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», сообщила, что неблагоприятные погодные условия, связанные с антициклоном, вынудили их пересмотреть расписание рейсов. Для вывоза пассажиров программы «Шаттл» в Петербург из Москвы был отправлен Boeing-777ER. В авиакомпании уточнили, что часть рейсов будут выполняться на самолетах большей вместимости.

По словам синоптика Александра Колесова, атмосферное давление в Петербурге уже превысило рекордные показатели, зафиксированные в 2012 году. Ожидается, что максимум будет достигнут ночью, после чего давление начнет постепенно снижаться.